Hatalmas botrány: őrizetbe vették a BMW egyik csúcsvezetőjét – saját lánya jelentette fel

A német hatóságok őrizetbe vették a BMW egyik felsővezetőjét, miután súlyos vádak merültek fel vele szemben. A topmenedzser ellen indított eljárás középpontjában családon belüli szexuális zaklatás gyanúja áll. A botrányról a Ripost számolt be a Bild-re hivatkozva.

Fotó: Ripost/Bild

BMW-s csúcsvezető őrizetben: a saját lánya tett feljelentést

A Bild online kiadása szerint a gyanúsítottat a rendőrség Gerhard W. néven azonosította. A 62 éves férfit hétfő reggel vették őrizetbe a müncheni repülőtéren, közvetlenül azelőtt, hogy felszállt volna a magángépére.

A sajtóértesülések alapján az eljárás azért indult meg, mert a férfit saját lánya jelentette fel, aki azt állította, hogy apja hosszú időn keresztül szexuálisan zaklatta.

Évekig tartó zaklatás gyanúja merült fel

Meg nem erősített információk szerint a bűncselekmény nem egyetlen alkalomhoz köthető. A gyanú alapján a férfi éveken át, módszeresen követhette el a zaklatást a lánya sérelmére. A hatóságok egyelőre szűkszavúan nyilatkoztak, de több német sajtóorgánum is egybehangzóan számolt be a súlyos vádakról.

Házkutatás és adathordozók lefoglalása

A nyomozás részeként a német rendőrség házkutatást tartott a gyanúsított lakóhelyén. Az akció során több elektronikus adathordozót is lefoglaltak, amelyek tartalmát jelenleg vizsgálják. Sajtóértesülések szerint ezek között olyan anyagok is lehetnek, amelyek további bűncselekmények gyanúját vethetik fel, ám a hatóságok egyelőre nem erősítették meg a részleteket.

Hallgat a vállalat és a hatóságok is

Az ügyben érintett vállalat, a BMW eddig nem adott ki hivatalos közleményt a történtekről. A nyomozást vezető hatóságok szintén visszafogottan kommunikálnak, hangsúlyozva, hogy az eljárás jelenleg is folyamatban van.

A botrány ugyanakkor már most komoly visszhangot váltott ki Németországban, hiszen a vádak egy nemzetközileg ismert autógyártó egyik csúcsvezetőjét érintik. Az ügy további fejleményei a következő napokban várhatók.

