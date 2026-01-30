Bombariadó! Több iskola és hivatal kapott fenyegetést

Komoly riadalmat váltott ki az a bombafenyegetés, amely pénteken több oktatási intézménybe és közintézménybe is befutott. Az ukrán nyelven megfogalmazott e-mailek összesen hét iskolát és kilenc hivatalt érintettek eddig – írta a Police.hu.

Bombafenyegetés történt több intézményben is

Fotó: Police.hu

A bombafenyegetés több intézményt is elért

A rendőrség minden bejelentést komolyan vesz, és haladéktalanul megkezdte a szükséges intézkedéseket. A hatóságok arra kérnek minden érintettet, hogy ha hasonló fenyegető üzenetet kapnak, azonnal értesítsék a rendőrséget, és maradéktalanul kövessék az utasításokat.

A fenyegetések hátterét jelenleg is vizsgálják, további részleteket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek.