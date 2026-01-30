Mi történik ma? Érden is bombariadó van

Pénteken újabb bombariadó miatt vonultak ki nagy erőkkel a hatóságok, ezúttal Érdre, ahol a Városházát kezdték el átvizsgálni. A bombariadó hátterében egy fenyegető e-mail áll, amelyet a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott – írja a Ripost.

Érden is bombariadó van érvényben

Fotó: Csőzik László Facebook oldala/Ripost

Bombariadó az érdi Városházán

Csőzik László, Érd Megyei Jogú Város polgármestere a Facebookon számolt be arról, hogy bombariadó van a Városházán. Tájékoztatása szerint a fenyegetést e-mailben küldték, a rendőrség és a tűzoltóság pedig azonnal a helyszínre érkezett. A Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát átvizsgálják, az intézkedések idejére a környéket biztosították. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, találtak-e robbanószerkezetet.

Előzmény: bombariadók több hajdú-bihari iskolában

Az érdi eset nem előzmény nélküli. Ahogy azt az Origo is megírta, korábban Hajdú-Bihar vármegyében több iskolában is bombariadót rendeltek el, miután fenyegető üzenetek érkeztek az intézményekbe. Debrecenben, Hajdúdorogon és Berettyóújfaluban is érintettek voltak oktatási intézmények, utóbbi városban az Arany János Gimnáziumot kellett kiüríteni. Debrecenben a Szent József Általános Iskola előtt rendőrök és mentők is megjelentek, a diákokat hazaküldték.

Ukrán nyelvű fenyegetések, robbanószerkezetről készült kép is volt

Sajtóértesülések szerint a hajdú-bihari iskolák fenyegető levelei ukrán nyelvűek voltak. A küldő magát ukrán katonának nevezte,

és azt állította, hogy robbanószerkezeteket helyeztek el iskolákban, óvodákban és más közintézményekben.

A fenyegető e-mailekhez egy robbanószerkezetről készült képet is csatoltak. A levelek szövege azonnali evakuációra szólította fel az intézményeket.

Terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt nyomoznak

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés gyanúja miatt indított nyomozást.

Már vizsgálják a fenyegető üzenetek digitális nyomait, az intézkedések során fokozott készültséget rendeltek el.

A hatóságok hangsúlyozták: eddig Magyarországon egyetlen érintett épületben sem találtak robbanóanyagot, ugyanakkor minden bejelentést komolyan vesznek a diákok, tanárok és a lakosság biztonsága érdekében.