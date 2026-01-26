Tavaly több mint száz iskolát kellett kiüríteni bombariadó miatt

Emlékezetes, hogy 2025. január 23-án példátlan fenyegetéshullám söpört végig az országon, amikor több mint 240 oktatási intézmény kapott kísértetiesen hasonló tartalmú, robbantással fenyegető e-maileket. A hatóságok azonnal reagáltak a vészhelyzetre és bár 121 iskolát teljes körűen kiürítettek, a rendőrségi átvizsgálások szerencsére sehol nem találtak robbanószert, így a nagyszabású bombariadó után az intézmények maguk határozhattak a tanítás folytatásáról – írta a Blikk.hu.

Azóta is tart a 2025-ös bombariadó nyomozása

Fotó: MTI/ORFK

Még mindig keresik az országos bombariadó-sorozat felelőseit

A 2025 januárjában kirobbant fenyegetéshullám ügyében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda továbbra is nagy erőkkel folytatja az eljárást közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt. A koordinált támadás során az oktatási intézmények egy időben kapták meg a gyaníthatóan azonos forrásból származó e-maileket, ami hatalmas felfordulást okozott: a diákokat és tanárokat biztonsági okokból az utcára menekítették, amíg a tűzszerészek és a keresőkutyás egységek át nem vizsgálták az épületeket. Bár minden egyes bombariadó alaptalannak bizonyult, a feszültség nem csökkent, hiszen egy héttel később, január 31-én egy újabb fenyegetési hullám bénította meg több tucat iskola életét.

Az ORFK a nyomozás érdekeire való tekintettel egyelőre hírzárlatot rendelt el a részletekről, és bár a gyanúsítottak azonosítása még folyamatban van, a hatóságok továbbra is kérik a lakosság segítségét minden gyanús levéllel vagy információval kapcsolatban.

Miközben az iskolákat bénító fenyegetések hátterét a hatóságok még vizsgálják, addig a gyöngyösi baleset ügyében már körvonalazódik a felelősség, hiszen a tragédiát okozó sofőr korábban az interneten kérkedett azokkal a veszélyes manőverekkel, amelyek végül több ember sérüléséhez vezettek.