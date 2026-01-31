2025 április 12-én délután, a békéscsabai Ihász utcai játszótéren két férfi kannás bort fogyasztott, majd italozásuk hatására agresszívvá váltak és rátámadtak egy idős férfire – írta a Beol.hu.

A békéscsabai szánkódombnál, két fiatal, a kannás bor italozása után megtámadott egy idős urat

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Bortól bódultan támadtak a szépkorú férfire a szánkódombnál

Egy idős nyugdíjas, aki korábban már látta a fiatalokat az Ihász utcán található játszótéren, felhívta a figyelmüket rendetlen viselkedésükre.

Ekkor a 20 éves férfi odalépett a kerékpárjáról leszálló sértetthez, ledöntötte a földre, majd többször megütötte és legalább egyszer belerúgott. Közben hangosan szidalmazta az áldozatot.

Az idősebb társ először megpróbálta visszatartani társát, majd mindketten bántalmazni kezdték az idős férfit. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Békéscsabai Járási Ügyészség társtettesként elkövetett garázdaság miatt emelt vádat a 20 éves, büntetett előéletű férfi és a 36 éves, büntetlen előéletű társa ellen. A vádirat szerint az első férfi esetében elzárás, míg a másik férfi számára közérdekű munka kiszabása várható.

Az eset rávilágít a közterületi erőszak következményeire és a felelőtlen viselkedés súlyosságára. Az újrainduló TV2 Napló olyan nőket szólaltat meg, akiket korábban a párjuk bántalmazott és akik most rendkívüli őszinteséggel beszélnek a megélt traumákról. Jákli Mónika tragikus halála után ezek a megszólalások különösen nagy hangsúlyt kapnak, hiszen az érintettek arról is beszélnek, miért maradtak benne hosszú ideig egy kívülről sokak számára érthetetlen, bántalmazó kapcsolatban.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

