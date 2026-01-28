Egy szekszárdi férfi megszökött a bűnügyi felügyeletből, 13 év börtönbüntetés vár rá

A vádlott már a szökése előtt is súlyos bűnöket cipelt a vállán, hiszen emberkereskedelem és egyéb bűncselekmények miatt zajlott ellene eljárás, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt. Noha a bíróság 2023 áprilisában szigorú lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el számára, a bűnöző fittyet hányt a korlátozásokra, és egészen Hollandiáig menekült. Ám a sorsát nem kerülhette el: a jogerős ítélet után hosszú évekre a börtön falai közé kényszerül – írta a Teol.hu.

Hollandiába szökött, most 13 év börtön vár rá

Fotó: Makovics Kornél

Hollandia után a börtönt látogatja most meg

Tudatosan tervezte meg eltűnését az a férfi, aki a folyamatban lévő büntetőeljárása elől menekülve Hollandiáig futott, miután 2024 májusában üres ház várta a lakhelyén megjelenő rendőröket. A bűnügyi felügyeletet megszegő vádlott ellen azonnal európai elfogatóparancsot adtak ki, amelynek köszönhetően a holland hatóságok tavaly augusztusban kézre kerítették és visszaszállították Magyarországra.

A férfi számára a külföldi bujkálás végül súlyos árat követelt: az emberkereskedelem miatt korábban kiszabott 12 éves büntetéséhez a bíróság most hozzácsapta a fogolyszökésért járó szankciót is.

A jogerős ítélet értelmében a vádlottnak összesen közel 13 évet kell letöltenie, így a szabadság reménye helyett hosszú távú börtönélet vár rá.

