Képes lett volna ölni a lányért egy apuka, most börtönbüntetés vár rá

Nem fogadta el az ügyészség által felajánlott négyéves büntetést az az apa, aki ellen emberölési kísérlet miatt indult eljárás, miután a kerepesi HÉV-megállóban torkon szúrta lánya feltételezett zaklatóját. Az előkészítő ülésen a férfi elutasította az egyezséget, így az ügy bírósági tárgyaláson folytatódik, ahol eldől, hogy a lánya védelmére hivatkozó szülőnek végül mennyi időt kell letöltenie a börtön rácsai mögött – írta az Index.hu.

Börtönbe mehet az apuka, aki a HÉV-megállóban akart bosszút állni lánya zaklatóján (Illusztráció)

Fotó: Kreszvaltozas.hu

Börtön fenyegeti a lányát védő apát

Súlyos következményekkel járhat az a 2024 februári incidens, amely egy gyomorforgató zaklatással kezdődött a Budapest és Kerepes között közlekedő HÉV-en. Egy ittas férfi kéretlen közeledéssel, érintésekkel és verbális agresszióval zaklatott egy fiatal lányt, aki telefonon kért segítséget szüleitől; a helyszínre siető apa végül egy sniccerrel vágta meg a támadó torkát a megállóban kialakult dulakodás során.

Míg a zaklató beismerte bűnösségét és megbánást tanúsított, az ügyészség az apa ellen emberölési kísérlet miatt emelt vádat, mivel szerintük az áldozat élete csak a véletlenen múlt. A vádlott az előkészítő ülésen elutasította a felajánlott négyéves börtönbüntetést – jogos védelemre hivatkozva –, így a bíróság a szerelvények kamerafelvételeinek elemzésével próbálja majd tisztázni a drámai események pontos menetét.

