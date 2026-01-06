Felgyújtotta exe autóját egy fiatal nő Budapesten 11 milliós kárt okozva ezzel

Hírlevél
Egy szakítás után nem mindenki sírja ki magát, hiszen van, aki inkább benzint vesz. Egy 24 éves nő így döntött és bosszúból felgyújtotta volt párja autóját Budapesten, de a lángok végül jóval több kárt okoztak, mint tervezte.
A bosszú pillanatai december 30-án hajnalban a II. kerületben játszódtak le, amikor egy feldühödött fiatal nő szó szerint lángba borította az utcát. A 24 éves budapesti nő a hajnali órákban jelent meg egy benzinkúton, ahol egy 10 literes műanyag kannába benzint kért. A mozdulatai határozottak voltak, a terve pedig már készen állt – írta a Bors.

Bosszú hajtotta a fiatal nőt
Bosszú hajtotta a fiatal nőt
Fotó: Unsplash

A bosszú után azonnal menekült a nő

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő lelöttyintette az exe autóját benzinnel, majd felgyújtotta. A bosszú azonban pillanatok alatt kicsúszott az irányítása alól. A lángok átterjedtek az előtte parkoló Audi személyautóra is, így nem egy, hanem két jármű vált a tűz martalékává.

A nő nem próbált segítséget hívni, nem figyelte, mi történik, egyszerűen elmenekült a helyszínről. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, de az anyagi kár így is hatalmas lett, hiszen az több mint 11 millió forint.

A rendőröknek sem kellett sokáig nyomozniuk. A helyszínen talált, kidobott műanyag kanna címkéje elárulta, hol vásárolták a benzint. Innen már gyorsan összeállt a történet. A fiatal nőt még aznap elfogták, majd a II. kerületi Rendőrkapitányság rongálás bűntettének gyanúja miatt eljárást indított ellene. A gyanúsítotti kihallgatás után őrizetbe vették és indítványozták az előzetes letartóztatását.

Hasonló eset még novemberben történt Esztergomban azzal a különbséggel, hogy ott egy férfit hajtott a bosszúvágy, de ő is egy autót gyújtott fel.

 

