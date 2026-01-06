Felgyújtotta exe autóját egy fiatal nő Budapesten 11 milliós kárt okozva ezzel

A bosszú pillanatai december 30-án hajnalban a II. kerületben játszódtak le, amikor egy feldühödött fiatal nő szó szerint lángba borította az utcát. A 24 éves budapesti nő a hajnali órákban jelent meg egy benzinkúton, ahol egy 10 literes műanyag kannába benzint kért. A mozdulatai határozottak voltak, a terve pedig már készen állt – írta a Bors.

Bosszú hajtotta a fiatal nőt

Fotó: Unsplash

A bosszú után azonnal menekült a nő

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő lelöttyintette az exe autóját benzinnel, majd felgyújtotta. A bosszú azonban pillanatok alatt kicsúszott az irányítása alól. A lángok átterjedtek az előtte parkoló Audi személyautóra is, így nem egy, hanem két jármű vált a tűz martalékává.

A nő nem próbált segítséget hívni, nem figyelte, mi történik, egyszerűen elmenekült a helyszínről. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, de az anyagi kár így is hatalmas lett, hiszen az több mint 11 millió forint.

A rendőröknek sem kellett sokáig nyomozniuk. A helyszínen talált, kidobott műanyag kanna címkéje elárulta, hol vásárolták a benzint. Innen már gyorsan összeállt a történet. A fiatal nőt még aznap elfogták, majd a II. kerületi Rendőrkapitányság rongálás bűntettének gyanúja miatt eljárást indított ellene. A gyanúsítotti kihallgatás után őrizetbe vették és indítványozták az előzetes letartóztatását.

Hasonló eset még novemberben történt Esztergomban azzal a különbséggel, hogy ott egy férfit hajtott a bosszúvágy, de ő is egy autót gyújtott fel.