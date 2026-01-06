Vérbe fojtott italozás: bozótvágóval rontott kollégájára egy férfi

Nem mindenkinek indult békésen az új év Pest vármegyében. A bozótvágó egy italozás közben kirobbant vita során került elő Gyömrő tövesmajori részén – számolt be a bűntényről a Police.hu.

Bozótvágóval rontott a kollégájára, akár halállal is végződhetett volna, ha az áldozat nem tud elmenekülni

Bozótvágóval támadt a lakókocsiban

A két férfi a nap folyamán még együtt dolgozott, majd délután alkoholt vásároltak, és a későbbi elkövető lakókocsijába mentek iszogatni. Az este során azonban heves vita alakult ki közöttük, amely kiabálásig fajult.

A 45 éves férfi ekkor felkapta az ágyához támasztott, mintegy félméteres bozótvágó kést, és többször megvágta munkatársa fejét és karját.

Kimenekült, barátja segített rajta

A megsérült férfinek sikerült kimenekülnie a lakókocsiból, majd egy közelben lakó barátjához fordult segítségért. A barát ellátta a sebeit, és értesítette a rendőrséget is.

Menekülni próbált, de elfogták

A támadást követően az agresszív férfi elmenekült a helyszínről. A monori rendőrök azonban még aznap megtalálták a Pest vármegyei Bénye településen, ahol elfogták és előállították.

Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt indított büntetőeljárást. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

Eljárással folytatódik az ügy

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok vizsgálják a támadás pontos körülményeit és előzményeit.

A rendőrségi tapasztalatok szerint az alkohollal párosuló késhasználat az egyik leggyakoribb kiváltó oka az életveszélyes erőszakos bűncselekményeknek – egyetlen mozdulat is végzetes lehet.

