Vérbe fojtott italozás: bozótvágóval rontott kollégájára egy férfi

Nem mindenkinek indult békésen az új év Pest vármegyében. A bozótvágó egy italozás közben kirobbant vita során került elő Gyömrő tövesmajori részén – számolt be a bűntényről a Police.hu.
Bozótvágóval támadt a lakókocsiban
A két férfi a nap folyamán még együtt dolgozott, majd délután alkoholt vásároltak, és a későbbi elkövető lakókocsijába mentek iszogatni. Az este során azonban heves vita alakult ki közöttük, amely kiabálásig fajult.
A 45 éves férfi ekkor felkapta az ágyához támasztott, mintegy félméteres bozótvágó kést, és többször megvágta munkatársa fejét és karját.
Kimenekült, barátja segített rajta
A megsérült férfinek sikerült kimenekülnie a lakókocsiból, majd egy közelben lakó barátjához fordult segítségért. A barát ellátta a sebeit, és értesítette a rendőrséget is.
Felmerül a kérdés: mi történt volna, ha nem tud időben elmenekülni?
Menekülni próbált, de elfogták
A támadást követően az agresszív férfi elmenekült a helyszínről. A monori rendőrök azonban még aznap megtalálták a Pest vármegyei Bénye településen, ahol elfogták és előállították.
Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt indított büntetőeljárást. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.
Eljárással folytatódik az ügy
A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok vizsgálják a támadás pontos körülményeit és előzményeit.
A rendőrségi tapasztalatok szerint az alkohollal párosuló késhasználat az egyik leggyakoribb kiváltó oka az életveszélyes erőszakos bűncselekményeknek – egyetlen mozdulat is végzetes lehet.
