Videón a brutális baleset: szaltózva repült fel a személyautó

Egy látszólag átlagos, ködös reggel pillanatok alatt vált rémálommá az egyik útszakaszon. A brutális baleset fedélzeti kamerás felvétele egyértelműen megmutatja, milyen kevés is elég ahhoz, hogy a sofőr elveszítse az uralmát az autó felett. A Bács-Kiskun vármegyei hírportál osztotta meg a sokkoló borulás pillanatait,

Fedélzeti kamera rögzítette a brutális balesetet

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség/részlet a videóból

Hogyan történt a brutális baleset?

A rendőrség által közzétett videón – amit a Baon.hu is megosztott –, látható, ahogy a személyautó a nedves, csúszóssá vált aszfalton haladva hirtelen irányíthatatlanná válik. A jármű áttér a szemközti sávba, majd egy földes területre sodródik, ahol

a levegőbe emelkedve többször megpördül, végül nagy erővel csapódik a talajnak.

A felvétel drámai részletességgel rögzíti, ahogy a baleset mindössze másodpercek alatt következett be.

Miért különösen veszélyes a párás, ködös idő?

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a párás időjárás sok esetben veszélyesebb lehet, mint az eső. Míg a csapadék lemoshatja az útburkolatról a szennyeződéseket, addig a pára csak benedvesíti az aszfaltot.

Ennek hatására egy vékony, síkos réteg alakul ki az úttesten, amely jelentősen csökkenti a gumik tapadását. Fagypont közeli hőmérsékletnél a megcsúszás kockázata tovább nő.

Ezek a hibák vezetnek a legsúlyosabb balesetekhez

A rendőrség szerint ilyen körülmények között a túlzott sebesség, a nem megfelelő követési távolság és a hirtelen manőverek jelentik a legnagyobb veszélyt. Egy erőteljes fékezés vagy egy váratlan kormánymozdulat is elég lehet ahhoz, hogy bekövetkezzen a baj.

A most nyilvánosságra hozott rendőrségi videó ismét figyelmeztetés: a ködös, párás időben a fokozott óvatosság életet menthet.

