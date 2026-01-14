Egy nő tett feljelentést a rendőrségen amiatt, mert 15 éves fia január 9-én – szülői beleegyezéssel – elment otthonról egy buliba, ahonnan nem ért haza. Azóta nem adott magáról életjelet, úgyhogy már a rendőrök is keresik. Mivel sehol sem találják, közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol valaki és tud nekik segíteni – vette észre a Ripost.
Az eltűnt fiú megközelítőleg 165 centiméter magas, sportos alkatú, rövid barna haja van, a szeme kék.
Eltűnésekor szürke nadrágot, sötét színű, terepmintás kabátot, szürke kapucnis felsőt és fekete bakancsot viselt.
Nála volt egy nagy, zöld táska is, amelyet fényvisszaverő csíkok díszítenek.
Buliba indult bokszcuccal?
A rendőrség tájékoztatása szerint a bokszfelszerelését is magával vitte.
A Pécsi Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.