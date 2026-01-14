Egy nő tett feljelentést a rendőrségen amiatt, mert 15 éves fia január 9-én – szülői beleegyezéssel – elment otthonról egy buliba, ahonnan nem ért haza. Azóta nem adott magáról életjelet, úgyhogy már a rendőrök is keresik. Mivel sehol sem találják, közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol valaki és tud nekik segíteni – vette észre a Ripost.

Szeri Zoltán Kevin buliba indult, ahonnan nem ért haza

Fotó: police.hu

Az eltűnt fiú megközelítőleg 165 centiméter magas, sportos alkatú, rövid barna haja van, a szeme kék.

Eltűnésekor szürke nadrágot, sötét színű, terepmintás kabátot, szürke kapucnis felsőt és fekete bakancsot viselt.

Nála volt egy nagy, zöld táska is, amelyet fényvisszaverő csíkok díszítenek.

Buliba indult bokszcuccal?

A rendőrség tájékoztatása szerint a bokszfelszerelését is magával vitte.

A Pécsi Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!

