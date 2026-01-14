Hírlevél
A lakossághoz fordultak a pécsi rendőrök egy eltűnt, 15 éves fiúval kapcsolatban. Buliba indult pénteken, azóta nem látták, mindenhol keresik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nő tett feljelentést a rendőrségen amiatt, mert 15 éves fia január 9-én – szülői beleegyezéssel – elment otthonról egy buliba, ahonnan nem ért haza. Azóta nem adott magáról életjelet, úgyhogy már a rendőrök is keresik. Mivel sehol sem találják, közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol valaki és tud nekik segíteni – vette észre a Ripost.

Szeri Zoltán Kevin buliba indult, ahonnan nem ért haza
Fotó: police.hu

Az eltűnt fiú megközelítőleg 165 centiméter magas, sportos alkatú, rövid barna haja van, a szeme kék. 

Eltűnésekor szürke nadrágot, sötét színű, terepmintás kabátot, szürke kapucnis felsőt és fekete bakancsot viselt. 

Nála volt egy nagy, zöld táska is, amelyet fényvisszaverő csíkok díszítenek. 

Buliba indult bokszcuccal?

A rendőrség tájékoztatása szerint a bokszfelszerelését is magával vitte.

A Pécsi Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

