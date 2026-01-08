Osztrák iskolákat fosztogatott a román bűnbanda, Magyarországon kapcsolták le őket

Hírlevél
20 perce
Nemzetközi bűncselekmény-sorozat végére tettek pontot a magyar rendőrök Somogy vármegyében. A bűnbanda Ausztriában iskolákat tört fel, majd menekülés közben Magyarországon próbált eltűnni, sikertelenül.
bűnbanda

A rendőrség bejelentést kapott arról, hogy a 7-es főúton, Sormás külterületén egy személyautóból menet közben kidobtak egy lemezszekrényt, vagy más néven széfet, majd nagy sebességgel elhajtottak. Ahogy a Sonline.hu írja, a történtek azonnal felkeltették a hatóságok figyelmét, mivel a körülmények egy bűnbanda szervezett bűncselekményére utaltak.

bűnbanda
Román bűnbanda garázdálkodott Ausztriában, magyar rendőrök kapcsolták le őket 
Fotó: Sonline.hu

Bűnbanda menekülés közben dobta ki a széfet

A bűnbanda egy román rendszámú személyautóval közlekedett, amikor megszabadultak a széfnek tűnő lemezszekrénytől. A rendőrség gyorsan reagált: a Nagykanizsai Rendőrkapitányság koordinálásával ellenőrizték a lehetséges menekülési útvonalakat, és felvették a kapcsolatot a szomszédos országok hatóságaival is. Az akció eredményes volt.

Fonyódnál állították meg az autót

A somogyi rendőrök Fonyód közelében állították meg a járművet, a benne ülő férfiakat pedig előállították. Az autó átvizsgálásakor 

tucatnyi laptop, táblagép és különféle műszaki cikkek

 kerültek elő, amelyek eredetére az elkövetők nem tudtak elfogadható magyarázatot adni.

Az elfogás gyors és összehangolt intézkedés eredménye volt.

Osztrák iskolákat fosztogattak

A nyomozás során kiderült, hogy a kidobott széf néhány órával korábban egy osztrák iskola épületében volt. A lemezszekrényben kulcsok és fontos dokumentumok voltak.

A hatóságok megállapították: a román elkövetők 

legalább négy oktatási intézménybe törtek be Ausztriában,

mielőtt Magyarország felé vették az irányt.

Letartóztatták a román tolvajokat

Az ügyben eljáró bíróság, a Fővárosi Törvényszék elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A lopás és a bűnszövetség gyanúja miatt indított eljárás nemzetközi szálai miatt a nyomozás tovább folytatódik.

A rendőrség szerint az összehangolt fellépésnek köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a bűnbanda további bűncselekményeket kövessen el.

