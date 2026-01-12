Bűnszervezet bukása: milliárdokat nyúltak le, most lecsapott a NAV

Egy évekig működő, profi módon felépített pénzügyi hálózat omlott össze a hatóságok előtt. A bűnszervezet közel hétmilliárd forintot csalt el fiktív számlákkal, támogatásokkal és hitelekkel, mielőtt a NAV végleg lezárta a nyomozást – írja a Vas vármegyi hírportál.

Több milliárd forintos csalásnak vetett véget a NAV, lecsaptak a bűnszervezetre

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Bűnszervezet bukása: számlagyár és kamu szolgáltatások

A nyomozás szerint a csoport először egy klasszikus számlagyárat működtetett, majd fiktív szolgáltatásokkal teremtett látszatgazdaságot. Járulékot nem fizettek, az áfát elcsalták, a pályázati feltételeket hamis dokumentumokkal „teljesítették”.

A pályázatokban szereplő eszközök beszerzésére soha nem volt valódi szándék, az alkalmazotti létszám csak papíron létezett, a megszerzett támogatás pedig magánzsebekbe vándorolt.

Tömeges rajtaütések és vagyonbiztosítás

A Nyugat-dunántúli pénzügyőrök az első akciósorozatban 70 helyszínen tartottak házkutatást, 30 személyt elfogtak, közülük hatot letartóztattak. Lefoglaltak luxusautókat, több százmillió forint készpénzt, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak 1,7 milliárd forint értékben.

A nyomozók egy jogtalanul igényelt, egymilliárd forintos hitel kiutalását is megakadályozták.

Második hullám: újabb csapás a hálózatra

A második akció során további 30 helyszínen csaptak le, nyolc helyszíni ellenőrzést tartottak. Könyvelési iratok, elektronikus adatok és különböző eszközök kerültek lefoglalásra, az egyik helyszínen pedig kábítószergyanús anyagot is találtak.

Az akciókban

116 pénzügyőr vett részt, és 636 millió forint értékben hajtottak végre

vagyonbiztosítást.

Több mint száz gyanúsított, milliárdok mentése

A győri nyomozók összesen 113 gyanúsítottal szemben közöltek gyanúsítást, 61 tanút hallgattak meg, hét esetben kényszerintézkedést rendeltek el. Az eljárás során 240 millió forint önkéntes térítés is befolyt, így összességében

3,5 milliárd forint került vissza

az államhoz.

Határnál fogták el a vezért

A bűnszervezet irányítóját még 2022-ben fogták el a hegyeshalmi határnál a NAV Merkur bevetési egységének pénzügyőrei. Az ügyészséghez végül 51 dosszié,

több mint 30 ezer oldalnyi nyomozati anyag

került át.