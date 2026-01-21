Ennyire büntetik azokat, akik a tiltás ellenére korcsolyázni indulnak

Nemrég egy elég veszélyes mutatványra lett figyelmes a közönség Szombathelyen: egy férfi a befagyott Csónakázó-tó jegén sétálgatott, a tó közepéig merészkedve. A rendőrök és a katasztrófavédelem egyértelműen tiltják, hogy bárki olyan befagyott vízterületre lépjen, amelynek a kezelője ezt nem engedélyezte, mégis mindig akad, aki fittyet hány a szabályokra, ezért azonban pénzbüntetés jár – írta a Vaol.hu.

Büntetésre számíthatnak azok, akik a tiltás ellenére a befagyott tavak jegére merészkedik

Fotó: vaol.hu

Büntetés vár a szabálytalankodókra

A hatóságok évente figyelmeztetnek: a jégre merészkedni nemcsak életveszélyes, de jogsértésnek is számít, amiért pénzbírság járhat. Ennek ellenére az elmúlt hetekben több alkalommal is láttak illegális korcsolyázókat vagy bátor szelfizőket a Csónakázó-tó jegén. A portál megkérdezte a szombathelyi Városrendészetet, mi történik, ha valakit rajtakapnak. Ágoston Sándor irodavezető szerint az idei évben eddig nem kellett intézkedni ilyen ügyben, és a térfigyelő kamerák sem rögzítettek hasonló esetet.

A szabályokat a 2012. évi II. törvény határozza meg: aki megszegi a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait, szabálysértést követ el. A helyszíni bírságot a közterület-felügyelő, a halászati őr, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott munkatársa szabhatja ki, összege pedig tettenérés esetén 6.500 és 65.000 forint között mozog.

A szabályok a tragédiák megelőzéséért lépnek életbe évről évre, mégis vannak olyan emberek, akik kísértik a sorsot. Vasárnap délután két kamaszlány zuhant a jeges Ipolyba, életüket csak egy véletlenül arra sétáló apa miatt tudták megmenteni. A mentésről készült videót lejjebb tekintheti meg.