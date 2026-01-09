Drámai felvételeken, ahogy az egyik busz kiégett, a másik keresztbe fordult – képgalériával és videóval

Péntek reggel teljes terjedelmében égett egy jármű Békés vármegyében. A busz Dobozon kapott lángra, a pusztításról készült képek pedig már a helyszínen is megdöbbentették az ott lévőket. A Beol.hu számolt be a két buszbalesetről.

Teljesen kiégett a busz Békésben

Fotó: BM OKF/Beol.hu

Busz teljes terjedelmében égett Dobozon

A tájékoztatás szerint a busz péntek reggel egy helyben állt, amikor kigyulladt. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján a lángok gyorsan elterjedtek, és a jármű rövid idő alatt teljesen kiégett.

A helyszínre a Békéscsabai hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral oltották el a tüzet. A buszon senki nem tartózkodott, személyi sérülés nem történt. Az első információk szerint műszaki hiba okozhatta a tüzet, de a pontos körülményeket még vizsgálják.

Az oltást követően a busz teljesen kiégett váza maradt az úton, körülötte elszenesedett alkatrészekkel. A jármű állapota jól mutatta, mekkora pusztítást végzett a tűz rövid idő alatt.

Egy nappal korábban keresztbe fordult egy busz Békéscsabán

Nem ez volt az egyetlen sokkoló buszbaleset a térségben. Csütörtökön kora reggel olvasói jelzés érkezett arról, hogy Békéscsabán, a Petőfi utcában, a Petőfi iskolával szemben egy busz keresztbe fordulva állt az úttesten.

A rendőrség tájékoztatása szerint a busz műszaki hibás lett, ezért nem tudott továbbhaladni. Az eset fél hat körül történt, és jelentősen nehezítette a közlekedést.

A műszaki hiba miatt az érintett útszakaszon az öt sávból négyet lezártak. A rendőrök a helyszínen terelték a forgalmat, a reggeli csúcsidőben pedig komoly torlódások alakultak ki.

