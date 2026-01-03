Újabb busz gyulladt ki Budapesten, ezúttal a XII. kerületben

Már az új év második napján folytatódott a tavaly nyáron tapasztalt busztűzsorozat a fővárosban. Január 2-án, este 19:45-kor újabb busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületi Fácános tér közelében – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye alapján a Metropol.hu.

Lángoló busz a József nádor téren, 2025 nyarán

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala, forrás Metropol

A tűz az utasteret nem érintette, a jármű vezetője egy porral oltóval megkezdte az oltást, a fővárosi tűzoltók pedig visszahűtötték a busz felforrósodott részeit.

Nyáron és ősz elején több busz is kiégett a fővárosban

A nyári, nyár végi időszakban kigyulladt menetrend szerinti buszok esetében először olajsárra, olajszivárgásra gyanakodtak a szakemberek. A szúrópróbaszerű ellenőrzés után átfogó vizsgálatot indított a Fővárosi Kormányhivatal, mert úgy tűnt, a baj a buszflotta nagyobb részét érintheti. Az eredmény alapján 100 járműből 60 nem felelt meg a műszaki előírásoknak. Szeptemberben további 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök, ezek 44 százalékánál merült fel műszaki probléma.

Egy szóló Mercedes Citaro busz kapott lángra

A nyáron kigyulladt buszok közül több már 20 éves volt, a BKK állítása szerint az új, kétajtós Mercedesek beszerzésével ezeket már kivonták a forgalomból. A Metropol Kőrösi Koppányt, a Budapest Műhely alapítóját idézi, aki arról írt közösségi oldalán, hogy a tegnap kigyulladt busz vagy nem került még műszaki vizsgáztatás alá, vagy átcsúszott valahogy, vagy pedig a vizsgálat lefolytatása után került olyan állapotba, hogy ki tudjon gyulladni. A szakember érdekességként említi, hogy a Fácános térnél lángoló jármű ugyanahhoz az Óbudai Garázshoz tartozik, ahonnan korábban több, a karbantartásért felelős személyt azonnali hatállyal elbocsátottak.