Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

halálos buszbaleset

Halálos buszbaleset történt, esélyük sem volt elkerülni

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő reggel tragikus baleset történt a 32-es főúton, Pusztamonostor és Jászberény között. A buszbaleset során egy autó megcsúszott és egy munkásokat szállító busszal ütközött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos buszbalesetfőútsérültbusztragédia

Hétfő reggel halálos buszbaleset történt a 32-es főúton, Pusztamonostor és Jászberény között. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között megcsúszott, majd áttért a szemközti sávba, ahol egy munkásokat szállító busszal ütközött – írta a Heol.hu.

A buszbalesetben egy személyautó csúszott át a szemközti sávba, ahol egy munkásokat szállító busszal ütközött
A buszbalesetben egy személyautó csúszott át a szemközti sávba, ahol egy munkásokat szállító busszal ütközött
Fotó: Facebook/Balesetinfo/Bama.hu 

Halálos áldozata is van a buszbalesetnek

A buszon összesen tizennyolc utas tartózkodott, míg az autóban egy ember ült. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik elvégezték a műszaki mentést és biztosították a helyszínt. Az ütközés következtében az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat ideiglenesen elterelték. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!