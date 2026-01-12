Halálos buszbaleset történt, esélyük sem volt elkerülni

Hétfő reggel halálos buszbaleset történt a 32-es főúton, Pusztamonostor és Jászberény között. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között megcsúszott, majd áttért a szemközti sávba, ahol egy munkásokat szállító busszal ütközött – írta a Heol.hu.

Fotó: Facebook/Balesetinfo/Bama.hu

Halálos áldozata is van a buszbalesetnek

A buszon összesen tizennyolc utas tartózkodott, míg az autóban egy ember ült. A balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik elvégezték a műszaki mentést és biztosították a helyszínt. Az ütközés következtében az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat ideiglenesen elterelték.