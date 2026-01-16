Durván szétesett a drogügybe keveredett ByeAlex

A magyar popzene egyik legismertebb alakja hosszú időn át a slágereivel uralta a címlapokat, mostanában azonban egészen más okból beszélnek róla. A drogügybe keveredett celeb magánélete az utóbbi hónapokban zátonyra futott. ByeAlex szakított Rákóczi Benjaminával, ami után rajongói szerint megtört benne valami. Egyre borúsabb üzenetek jelennek meg a közösségi oldalain, amelyek alapján úgy tűnik, az énekes nehezen találja a helyét a karrier és a magánélet között. Miközben volt párja látványosan szárnyal, ByeAlex visszafogottabbá, elbizonytalanodottá vált, ami miatt többen úgy érzik, már nem azzal az ösztönös energiával lép színpadra, mint korábban – írta meg a Bors.

ByeAlex keresi a helyét a szakítás után (Fotó: ByeAlex Instagram)

Árnyékban a reflektorfény: ByeAlex nehéz időszaka

Számít egyáltalán hogy emlékeznek ránk, ha már meghaltunk, mindegy"

– közölte ByeAlex egy kommentben, amely jól mutatja a lelkiállapotát.

A rövid megjegyzés lavinacunamit indított. A rajongók úgy értelmezik, hogy a szakítás jóval mélyebben érintette az énekest, mint azt korábban gondolták. Mintha kámforrá vált volna ByeAlex felszabadultsága. Visszahúzódóbbá vált, gyakran zárkózottnak tűnik, és ez a megváltozott lelkiállapot egyre látványosabban jelenik meg a nyilvános szereplésein is.

Márta Alex azaz ByeAlex exe bombaformában van (Fotó: Rákóczi Benjamina Instagram)

Az előadó egyik friss megjegyzése – amely a halandóságot és az emlékek mulandóságát érintette – valóságos hullámot indított el a rajongók körében. Sokan igyekeztek támogatásukról biztosítani ByeAlexet, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy az énekes hangvétele feltűnően megváltozott:

jóval nyersebb, keményebb lett, mint korábban.

Egyre többen látják úgy, hogy a magánéleti törés és az eltérő életutak éles kontrasztot rajzolnak ki. Miközben ByeAlex láthatóan befelé fordulva keresi a lelki egyensúlyt, addig volt párja pályája meredeken ível felfelé, és sorra érkeznek számára a szakmai sikerek.

