Álrendőr vert át egy Sopron környéki idős hölgyet – komoly összeget adott át

A Soproni Rendőrkapitányság csalás bűntett miatt keresi azokat az elkövetőket, akik a napokban egy idős asszonyt tévesztettek meg. Először egy nő hívta fel telefonon a sértettet azzal, hogy támadás érte a bankszámláját, és veszélyben van a pénze. A kellemes modorú csaló rábeszélte, hogy vegye le a teljes megtakarítását a számlájáról, és adja át az otthonához érkező „rendőrnek”, aki majd „átvilágíttatja” azt, és később visszakapja – adta hírül a Police.hu.

Idős asszony esett csalás áldozatává, közel 9 millió forintot nyúltak le tőle

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Váratlan fordulat a csalás után

Az idős nő az utasításokat követve levette a közel 9 millió forintnyi megtakarítását, majd átadta a teljes összeget egy ismeretlennek. Ezután ismét felhívták telefonon, és a csaló azt kérte, hogy másnap menjen be a rendőrségre és vetessen ujjlenyomatot. A sértett be is ment a kapitányságra, ahol szembesült azzal, hogy becsapták.

WhatsApp-üzenetes csalás áldozata lett egy miskolci férfi

Ugyancsak a Police.hu számolt be róla, hogy egy ismeretlen nő december 1-jén a sértett lányának adta ki magát egy WhatsApp-üzenetben. A csaló arra hivatkozott, hogy elromlott a régi telefonja, ezért az apa közel 400 ezer forintot utalt át az elkövető által megadott számlaszámra.

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet:

Ha banki ügyintézőnek vagy rendőrnek mondja magát valaki a telefonban, és gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal szakítsa meg a hívást.

A bankja hivatalos telefonszámán érdeklődjön, valóban fennáll-e bármilyen probléma.

Senki ne adja meg bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát.

bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát. Ne töltsön le semmilyen programot a hívó fél kérésére, és ne adjon át pénzt ismeretlennek.

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről további információ található a www.kiberpajzs.hu oldalon.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, vagy fizikai bántalmazás, szexuális erőszak, csalás, online csalás áldozata, joga van a segítséghez!