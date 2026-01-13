Jól átvágta a főnökeit egy cserkeszőlői férfi

A történet sokáig észrevétlen maradt. Most viszont egy üzemanyagkártyás csalás miatt már a hatóságok vizsgálják, mi zajlott a háttérben egy cserkeszőlői férfi körül. – írta a Baon.hu.

Az üzemanyagkártyás csalás során több töltőállomáson is tankoltak

Fotó: Pezzetta Umberto / Illusztráció

Csalás a felszín alatt

Az üzemanyagkártyás csalás egy cserkeszőlői sofőr esetében hónapokon át észrevétlen maradt. A férfi céges kisteherautót vezetett, amelyhez több üzemanyagkártyát is rábíztak. A sofőr és munkaadója szóban egyeztek meg arról, hogy a kocsimagánhasználata megengedett, az üzemanyag költsége azonban a dolgozót terheli. A megállapodás csak papíron működött, a valóságban a dolgozó a céges kártyát használta tankolásra 2022 augusztusa és 2023 februárja között.

Kecskeméten, Szentesen és Szolnokon összesen 73 alkalommal tankolt jogosulatlanul. Az összegek jellemzően 20 000–60 000 forint között mozogtak, a végösszeg pedig meghaladta a 2,8 millió forintot.

Mivel a kárt nem térítette meg, a cég polgári jogi igénnyel élt.

Az ügyészség szerint folytatólagosan, üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás történt.

A férfi beismerte bűnösségét, vele szemben a tárgyalás mellőzésével próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozták. Az ügy sorsáról a Kecskeméti Járásbíróság határoz.

Egyre többen kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe céges vagy bizalmi eszközök visszaélése miatt. Egy váci fiatal pár története indította el azt a lavinát, amelyre sorra jelentkeznek azok, akiket hasonló módszerekkel vertek át a csalók. A beszámolók szerint a duguláselhárító szolgáltatás sürgősségére és a megrendelők kiszolgáltatott helyzetére építve kérnek el irreálisan magas összegeket. Ahogy a sofőr esetében a bizalomra építve történt a visszaélés, úgy itt is a kiszolgáltatottságot használták ki a csalók.