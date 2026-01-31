Álszerelők járják a lakásokat, pénzt és adatokat vadásznak

Nem csak telefonon és az interneten próbálkoznak, a csalók egyre gyakrabban már személyesen kopogtatnak be az emberekhez. Szerelőnek adják ki magukat, szolgáltató nevével takaróznak és sokszor még egyenruhát is viselnek, hogy minél hitelesebbnek tűnjenek – írta a Beol.hu.

A csalók egyre pofátlanabb módszerekkel szedik áldozataikat

Fotó: Shutterstock

A csalók trükkje jól bevált recept

Legtöbbször ellenőrzésre, karbantartásra vagy szükséges beállításokra hivatkozva próbálnak bejutni a lakásba. Ha sikerrel járnak, készpénzt kérnek különféle kamu szolgáltatásokért, vagy érzékeny adatokat próbálnak megszerezni az ott lakóktól.

A szolgáltatók külön közleményekben hangsúlyozzák, hogy valódi szerelők mindig előre egyeztetett időpontban érkeznek és a helyszínen soha nem kérnek készpénzt. Ha bármi gyanús, érdemes elkérni az igazolványt, majd egy gyors telefonhívással ellenőrizni, valóban hivatalos munkatárs áll-e az ajtóban.

A veszély ráadásul többfrontos, mert miközben egyesek személyesen próbálkoznak, mások telefonon vagy hamis üzenetekkel riogatnak – például TAJ-számmal kapcsolatos adatfrissítésre hivatkozva. A közös pont minden esetben ugyanaz: sürgetnek, nyomást gyakorolnak, és gyors döntésre akarnak kényszeríteni.

A rendőrség szerint egyre több ügy végződik bilincseléssel, de a legjobb védekezés továbbra is az óvatosság. Idegent csak akkor engedjünk be, ha az érkezése előre egyeztetett, hitelt érdemlően igazolt és ha készpénzt kér, az már önmagában intő jel.