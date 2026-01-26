Nyomoz a rendőrség a sporttáskában talált csecsemő ügyében

A csecsemő holttestére a hétvégén bukkantak rá a miklóshalmi (Nickelsdorf) határátkelő közelében, ahol a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A kezdeti bizonytalanság után a hatóságok boncolást rendeltek el, az eredmények pedig minden korábbinál sötétebb képet festettek az esetről – írta a Zaol.hu.

A csecsemő holtteste egy sporttáskából került elő

Fotó: Kronen Zeitung

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a kisgyermeket még életében súlyos bántalmazás érte. A halálát egy erős, a koponyát ért ütés okozta, mielőtt a testét egy fekete sporttáskába rejtve a határ közelében hagyták volna. A rendőrség szerint a történtek kizárják a baleset lehetőségét.

Új fordulat a nyomozásban a csecsemő halálának körülményeiről

A biztonsági kamerák felvételeit átvizsgálás támpontot adott a nyomozóknak. Ezeken állítólag jól látható, ahogy egy nő kiszáll egy román rendszámú kisbuszból, kezében egy sporttáskával, majd a közeli szemetesek irányába indul. Nem sokkal később pontosan ezen a területen találták meg a csecsemő holttestét.

Az osztrák hatóságok jelenleg a felvételeken szereplő járművet és annak utasait keresik, miközben nemzetközi együttműködés keretében zajlik a nyomozás. A rendőrség egyelőre kevés részletet közöl, de megerősítették, hogy minden lehetséges szálat kivizsgálnak.

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki mind Ausztriában, mind Magyarországon. A hatóságok abban bíznak, hogy a kamerafelvételek és a tanúvallomások hamar elvezetik őket azokhoz, akik felelősek ezért a felfoghatatlan tragédiáért.