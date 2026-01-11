Augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre egy két hetes újszülött eltűnéséről. A hatóságok azonnal megkezdték a keresést, de sajnos csak órákkal később találták meg a kis Zalán holttestét a falu határában. A csecsemőgyilkosság nyilvánvalóvá tette, hogy a baba életét kioltották, és az édesanyát gyanúsítják a bűncselekményel – írta a Borsonline.hu.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozata nehéz körülmények között született, és rövid élete tragikusan ért véget

A kisfiú édesapja, Attila, mindenáron a teljes igazságot szeretné megtudni. Eleinte az élettársa, Viktória ártatlanságában bízott, de az idő előrehaladtával egyre erősebbek lettek a kétségei, és a jegyességüket is felbontotta.

Őszinte örömmel készültem Vikivel a közös életre. Az anyjával közös házában még a nekünk szánt lakrészt is saját kezűleg felújítottam, és igyekeztem mindenben segíteni a volt páromat. Az előző kapcsolatából származó kisfiát is elfogadtam

– mondta el a gyászoló apa.

A baba születése rendkívül nehéz volt. Viktória hirtelen rosszul lett, és nem tudta megtartani magát. Attila próbálta segíteni, közben telefonon útmutatást kapott a diszpécsertől, amíg a mentősök meg nem érkeztek.

Nagy nehezen felsegítettem az ágyra, miközben igyekeztem megnyugtatni. A mentősök hamar megérkeztek, majd közölték: arra már nincs idő, hogy Vikit beszállítsák a kórházba. Az egyik mentőssel ketten tettük át a hordágyra és betoltuk a mentőautóba.

Bár a mentő hamar a helyszínre ért, már nem volt idő a kórházi szállításra: a gyermek a ház előtt álló mentőautóban született meg. Attila karácsonykor is a kisfia sírjához ment.