Undorító dolgot tett egy BMW-s, keresik a miskolci rendőrök

Az új év első napján, a hajnali órákban váratlan és rendkívül veszélyes jelenet játszódott le Miskolc belvárosában. A cserbenhagyás miatt a rendőrség most minden lehetséges információt begyűjt, hiszen a balesetet okozó sofőr nyomtalanul eltűnt a baleset helyszínéről. Az arcátlan menekülés részleteit a Boon.hu osztotta meg.

Cserben hagyás miatt hajszolja a rendőrség a titokzatos BMW-st Fotó: Police.hu

Cserben hagyás Miskolcon: ütközés a tilosnál

A rendelkezésre álló adatok szerint egy BMW típusú személyautó január 1-jén, körülbelül 5 óra 40 perckor Miskolcon, a Corvin utca irányából a Görgey Artúr utca felé haladt. A helyszíni szemle alapján a luxusautó sofőrje nem tartotta be a megfelelő követési távolságot, és hátulról nekiütközött az előtte, tilos jelzésnél megálló Skoda Octaviának.

Sokkoló menekülés: segítség helyett gázfröccs

A baleset után a BMW-s nem segített áldozatán, nem adta meg az adatait, és nem várta meg a rendőröket sem. A szemtanúk szerint hirtelen irányt váltott, majd a forgalommal szemben, nagy sebességgel elmenekült a helyszínről, komoly veszélybe sodorva a többi autóst.

A rendőrség most minden szemtanút vár

Az ügyben a Miskolci Rendőrkapitányságon cserben hagyás gyanúja miatt indult eljárás. A hatóságok hangsúlyozzák: minden apró részlet számíthat, amely közelebb vihet a BMW azonosításához és a sofőr elfogásához. A rendőrök azt kérik, aki látta az ütközést vagy a menekülő luxusautót, esetleg érdemi információval rendelkezik a miskolci cserbenhagyásról, haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentést lehet tenni

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá bejelentést lehet tenni a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon is.

Az ügyről a Police.hu is beszámolt.

Hatalmas botrány: őrizetbe vették a BMW egyik csúcsvezetőjét – saját lánya jelentette fel

Megrázó botrány rázta meg a német autóipart, miután egy világhírű vállalat felső vezetője ellen súlyos bűncselekmény gyanúja merült fel. A BMW-főnök őrizetbe vételét saját lánya feljelentése előzte meg, az ügyben a hatóságok nagyszabású nyomozást indítottak. Érdeklik a részletek? Ide kattintva elolvashatja!