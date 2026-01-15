Emlékszik még a Deák téri késelésre? Nem tud megnyugodni az áldozat édesanyja

2023. február 18-án, a Deák téri késelés áldozata, Martin unokatestvérével és több barátjával egy budapesti játékteremben töltötte az időt. Ezzel egy időben K. Zsolt is a társaságával találkozott, ahol az egyik ismerőse visszaadta neki a korábban kölcsönkapott kést. A két társaság kora hajnalban indult haza, az útjuk pedig a Deák téren keresztezte egymást. A kezdetben békés beszélgetés hamar feszültté vált, miután Martin egyik ismerőse Zsolt két korábbi párjával is flörtölni kezdett. Zsolt ezt sérelmezte, verekedést kezdeményezett, és előkapta a kését. A penge Martin halántékát érte, akinek semmi köze nem volt a vitához. Az áldozat összeesett, a támadó pedig elmenekült.

Nem tud megnyugodni a Deák téri késelés áldozatának édesanyja

Fotó: Bors

Édesanyja előtt halt meg a Deák téri késelés áldozata

Martin néhány nappal később a kórházban belehalt a sérüléseibe. Talán az is nehezítiaz asszonynál fia elvesztésének feldolgozását, hogy ezt ő is látta, mivel végig az ágya mellett volt.

Nem tudom elfogadni a tényt, hogy a gyermekem teste a föld alatt pihen, de gyilkosa szabadon éli világát. A bíróságon még elő is adta, hogy tanul és dolgozik, hogy ezzel jó színben tüntesse fel magát. Azt akarja, hogy a bíró egy a társadalom számára értékes embernek tartsa"

– mondta a Borsnak a gyászoló asszony, hozzátéve: kedden volt Martin születésnapja, 21 éves lenne.

A cikkből kiderül, hogy a támadó szüleivel ellentétben Martin édesanyja mindenképpen ott lesz a tárgyaláson, és bízik benne, hogy ezúttal Zsolt édesanyja és édesapja is megjelenik.

Az ügyvédemtől úgy tudom, hogy már ítéletet is hirdethetnek. Nagyon bízom benne, hogy a gyilkos megkapja a számára kiszabható legsúlyosabb büntetést. Tudom, hogy az elkövetés napján nem volt 20 éves sem, azonban úgy vélem, tökéletesen megmutatja a jellemét, hogy máig nem kért tőlünk bocsánatot"

– magyarázta.

A Deák téri késelés áldozatának fotója gyertyák mellett

Fotó: Bors

A család időközben elköltözött abból a lakásból, ahonnan Martin utoljára indult el szórakozni. Imádott fia személyes tárgyaihoz viszont ragaszkodik az asszony.

Szeretettel őrzöm a ruháit és az elektromos hajnyíróját is. Mára biztos remek fodrász lenne, és boldog párkapcsolatban élne"

– tette hozzá.