Emlékszik még a Deák téri késelésre? Nem tud megnyugodni az áldozat édesanyja

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Ítélethirdetésben bízik a három évvel ezelőtt meggyilkolt Martin családja. A Deák téri késelés áldozata a héten ünnepelte volna 21. születésnapját, mindössze három nappal az ügyében kitűzött bírósági tárgyalás előtt. A gyászoló édesanya, Kitti nem tudja feldolgozni fia halálát.
2023. február 18-án, a Deák téri késelés áldozata, Martin unokatestvérével és több barátjával egy budapesti játékteremben töltötte az időt. Ezzel egy időben K. Zsolt is a társaságával találkozott, ahol az egyik ismerőse visszaadta neki a korábban kölcsönkapott kést. A két társaság kora hajnalban indult haza, az útjuk pedig a Deák téren keresztezte egymást. A kezdetben békés beszélgetés hamar feszültté vált, miután Martin egyik ismerőse Zsolt két korábbi párjával is flörtölni kezdett. Zsolt ezt sérelmezte, verekedést kezdeményezett, és előkapta a kését. A penge Martin halántékát érte, akinek semmi köze nem volt a vitához. Az áldozat összeesett, a támadó pedig elmenekült.

Nem tud megnyugodni a Deák téri késelés áldozatának édesanyja
Fotó: Bors

Édesanyja előtt halt meg a Deák téri késelés áldozata

Martin néhány nappal később a kórházban belehalt a sérüléseibe. Talán az is nehezítiaz asszonynál fia elvesztésének feldolgozását, hogy ezt ő is látta, mivel végig az ágya mellett volt. 

Nem tudom elfogadni a tényt, hogy a gyermekem teste a föld alatt pihen, de gyilkosa szabadon éli világát. A bíróságon még elő is adta, hogy tanul és dolgozik, hogy ezzel jó színben tüntesse fel magát. Azt akarja, hogy a bíró egy a társadalom számára értékes embernek tartsa"

 – mondta a Borsnak a gyászoló asszony, hozzátéve: kedden volt Martin születésnapja, 21 éves lenne.

A cikkből kiderül, hogy a támadó szüleivel ellentétben Martin édesanyja mindenképpen ott lesz a tárgyaláson, és bízik benne, hogy ezúttal Zsolt édesanyja és édesapja is megjelenik.

Az ügyvédemtől úgy tudom, hogy már ítéletet is hirdethetnek. Nagyon bízom benne, hogy a gyilkos megkapja a számára kiszabható legsúlyosabb büntetést. Tudom, hogy az elkövetés napján nem volt 20 éves sem, azonban úgy vélem, tökéletesen megmutatja a jellemét, hogy máig nem kért tőlünk bocsánatot"

 – magyarázta.

A Deák téri késelés áldozatának fotója gyertyák mellett
Fotó: Bors

A család időközben elköltözött abból a lakásból, ahonnan Martin utoljára indult el szórakozni. Imádott fia személyes tárgyaihoz viszont ragaszkodik az asszony.

Szeretettel őrzöm a ruháit és az elektromos hajnyíróját is. Mára biztos remek fodrász lenne, és boldog párkapcsolatban élne"

 – tette hozzá.

Erre az évre is jutott a Deák téri késeléshez hasonlóan megdöbbentő hír. Január 5-én holtan találták budapesti otthonában a világbajnok kajakozót, Dudás Miklóst. Megkérdeztük az ország egyik legjobb nyomozóját arról, szerinte mi történhetett. A válaszokért kattintson ide!

 

