Soha nem látott razzia: a DELTA letarolta a drogpiacot

Soha nem látott lendülettel csapott le a drogkereskedőkre a DELTA program és hatásukra tonnaszámra tűntek el a kábítószerek a feketepiacról, milliárdok úsztak el a bűnözők zsebéből és természetesen ezrek kerültek a hatóságok látókörébe. A számok brutálisak, a módszerek kíméletlenek, de ez is jól mutatja, hogy a DELTA nem viccel.
A 2025 tavaszán elindított országos DELTA akció szó szerint letarolta a feketepiacot és több mint másfél tonna kábítószer, közel kilencezer eljárás és milliárdos lefoglalások lett az eddigi mérlege – írta a Baon.hu.

Rendkívül sikeres volt a DELTA program
Fotó: Police.hu

A hatóságok a DELTA keretében nem finomkodtak. Március óta egymást érték a razziák, házkutatások, rajtaütések. Az eddigi adatok szerint közel 9000 büntetőeljárás indult, több mint 1,5 tonna drogot vontak ki a forgalomból és 1,5 milliárd forintnál is több vagyont foglaltak le. És ez még nem minden. A nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően 50 tonna kábítószer és alapanyag akadt fenn a hálón, aminek feketepiaci értéke közel 700 milliárd forint.

A DELTA nem csak papíron létezik

1200 nyomozó dolgozott az ügyeken, akik 5000 bűnügyi akciót hajtottak végre és 30 ezer ember vett részt az ellenőrzésekben. Kommandósok, nyomozók és speciális szakértők.

„Egy csirkecombot kérek” – így ment a dílerkedés

A drogvilág kreativitása sem állította meg a DELTA-t. Szabadszálláson például egy pár titkos jelszóval árulta a drogot, ami így hangzott:

„Egy csirkecombot kérek”

A párost bilincsben vitték el a rendőrök, az ellenük szóló bizonyítékoknál a vevőik vallomásai bőven elegendők voltak.

A DELTA folytatja sikeres akcióját

Az új szabályok szerint ma már nemcsak az árusítás, hanem a fogyasztás is bűncselekmény. A szakemberek szerint a DELTA programmal sikerült több tízmillió adag drogot kivonni a forgalomból, vagyis akkora mennyiséget, amely már soha nem kerülhet utcára, iskolák közelébe vagy fiatalok kezébe.

 

 

