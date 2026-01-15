Ilyen idióta módon sem bukott még le drogdíler

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Modern technológiát hívott segítségül egy drogkereskedő, aki csomagküldő szolgáltatásokat kihasználva próbált jelentős mennyiségű kábítószert mozgatni a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói elfogták a 25 éves férfit, akitől végül elképesztő mennyiségű, több mint 80 millió forint értékű drog került elő.
A BRFK humoros Facebook-posztban számolt be arról a 25 éves fiatalról, aki a maximális diszkréció reményében egy újpesti csomagautomatába rendelt magának kábítószert. A „logisztikai bravúr” kudarcba fulladt: a férfi ugyan átvette a küldeményt, de a rendőrség elit egységei már a helyszínen várták, így a tervezett drogüzlet helyett bilincs várta a raktárnál – írta a Blikk.hu.

Csomagátvevő ponton akarta megszerezni a drogokat (Illusztráció) 
Fotó:  Police.hu 

Hat csomag drogot indított útnak

A nyomozás szálai messzire vezettek: kiderült, hogy a férfi hat további csomagot is útnak indított,

 amelyekben 13 kilogrammnyi, THC-t tartalmazó kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le a rendőrök. 

A gyanúsított lakásán tartott házkutatás során még több bizonyítékot gyűjtöttek össze ellene.

A nyomozók 7,5 kilogrammnyi válogatott illegális szert, köztük tablettákat, kristályt, porokat és gombát is találtak nála.

A kábítószerek mellett a kereskedéshez használt eszközöket, nagyon sok pénzt, és egy egész SIM-kártya-készletet is magukkal vittek. A 80 millió forintos összértékű drogfogás után a 25 éves V. B.-t kábítószer-kereskedelem gyanújával hallgatták ki. Már le is tartóztatták.

Ausztriában egy sokkoló gyilkossági ügy rázta meg a közvéleményt, amelyben a törvény egyik őre vezette el kollégáig áldozata rejtekhelyéhez.

 

