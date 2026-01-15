Kommandósok törtek rá a kisállat-kereskedésre, a bohóchalaknak még pislogni sem volt idejük – videó

Két elképesztő drograzziáról számolt be a Facebook-oldalán Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Kazincbarcikán egy kisállat-kereskedésre, Dorogon pedig egy étteremre csaptak le a kommandósok. Előbbi helyen bohóchalak mellett marihuánát és kristályt árultak, míg a vendéglátóegységben marihuánát és kokaint lehet venni – az étel mellett.

Horváth László szerint a zéró tolerancia marad, a drogfészkeket felszámolják

Fotó: Mirkó István / MI

Elképesztő drogfogás

Horváth László kiemelte: január eleje óta új eszközt adott a hatóságok kezébe egy rendelet. A kormánybiztos vélhetően arra utalt, hogy a jogszabályok lehetővé teszik: azokat az üzleteket, ahol drogot árulnak, a hatóságok hónapokra is bezárathatják. Korábban a jogszabályt komoly kritikák érték a balliberális médiában, ahol azt vizionálták, hogy kocsmákat záratnak be a hatóságok egy-egy füves cigaretta miatt. Horváth László az Origónak adott interjúban azonban tisztázta a jogalkotó szándékát. Hangsúlyozta: a rendelet azt az eszközt adta a rendőrség kezébe, hogy ha egy felderítés, nyomozás egy üzlethez vagy egy szórakozóhelyre vezet, akkor gyorsan tudjon cselekedni, és elejét vegye az ismételt bűnelkövetésnek azzal, hogy bezárják az adott helyet.

A zéró tolerancia marad, a drogfészkeket felszámoljuk, a kábítószert pedig kisöpörjük Magyarországról

– emelte ki a kormánybiztos.