„Rengeteg életerős, briliáns barátom meghalt vagy tönkrement és egy fotelben haldoklik”

Márk Tibor lényegében utcagyerekként nőtt fel Dunaújvárosban a 80-as és 90-es években, miközben volt otthona. Az okos, de öntörvényű fiú nem tudott zöld ágra vergődni a szüleivel, akiknek viszont nem volt ideje vele foglalkozni. Ezért mindenféle balhékba keveredett: 8-9 évesen motort loptak a társaival, hogy azzal furikázzanak, pénzük lopásokból, szerencsejátékból és telefonfülkék fosztogatásából volt. Tibor hamar rácsúszott a drogokra, ugyanis a szer eltüntette azt a mély űrt és bizonytalanságot az életéből, ami elűzte otthonról. Ám a szenvedély súlyos áldozatot követelt: egy barátjával mákteát ittak, és másnap csak Tibor ébredt fel, barátja meghalt. Ez még mélyebbre lökte a gödörbe. A férfinek elképesztő szerencséje volt, éveken át mindig megtalálta a módját, hogy a függőségeinek, a szenvedélyének élhessen anélkül, hogy komolyabb baja lett volna. Mindeközben azonban testileg, lelkileg szép lassan elkezdett tönkremenni. Ekkor talált rá a vallás és ekkor találkozott a tékozló fiú történetével, ami mélyen megérintette, mivel az ekkor húszas évei közepén járó Tibor már 9 éve nem látta az őt kitagadó apját. A meghatódottságát látva a gyülekezetben mondták, hogy mondjon el egy megtérő imát. – Mondtam nekik, hogy mindjárt, csak még elmegyek szilveszterezni – hangzott a válasz. Ez cikksorozatunk harmadik, záró része.
Nem fej vagy írás lesz, hanem semmi
A szilveszterezés jól sikerült volna: Hajdúszoboszló, lányok, medence, kaviár, pezsgő… ám egyik sem érdekelte, végig a tékozló fiúról és a hazatéréséről szóló történet zakatolt a fejében, amiben az apa megbocsátott a fiának.
Tibor 2008. január 13-én mondott el egy megtérő imát a Hit Gyülekezetében, amelyben azt kérte az Jézustól, hogy vegye el kő szívét és adjon egy új szívet neki, bocsássa meg a bűneit. – Két órán keresztül zokogva sírtam – mondta. Eszébe jutott az apja, aki szerint börtöntöltelék lesz; eszébe jutottak azok, akiket lehúzott és megbántott. – Én onnantól kezdve többet nem gyújtottam rá. Nem hajtottam a lányokat, nem kaszinóztam, nem fej vagy írás lesz, hanem semmi – mesélt Márk Tibor az átváltozásról, ami másoknak is feltűnt.
Közben megkeresztelkedett, és megérezte: a lány, akitől addig elutasítást kapott, a felesége lesz. Miután a férfi megváltozott, ezt a szándékát a Klaudiával is közölte, és végül valóban egybekeltek.
Tibor az akkor már 9 éve nem látott édesapját is felhívta, aki azt mondta, hallani sem akar róla.
Mondtam neki, hogy jó, én most leteszem a telefont, és soha az életben többet nem hívlak föl, ha tudsz mondani egyetlen egy témát, amiről te meg én leültünk beszélni, csak egy témát, amit te meg én átbeszéltünk. Két perc szünet, azt mondja, na jól van, gyere
– hangzott a válasz.
A gulyáslevesben megállt a krumpli
A család Tibor egyik nővérénél gyűlt össze, szülinapokat és névnapokat ünnepeltek. Akárcsak a tékozló fiú történetében, itt is Tibor és Klaudia elé érkezett az apa, de nem azért, hogy Tibort megölelje.
Hanem azért, hogy szóljon Klaudiának: ne üljön vissza a kocsiba, mert ez a pasas vagy eladja pénzért, vagy elcseréli drogra, vagy meg fog halni
– mesélte Tibor, akit ekkor a nő védelmébe vett és közölte az apjával, hogy megváltozott.
Amikor beljebb mentek, mindenki árgus szemekkel figyelte őt, hogy mikor fog rágyújtani egy füves cigarettára, ám még egy simát sem szívott el. Klaudia azt is elmondta, hogy „Tibi dolgozik” és mesélte, hogy albérletem van, egyszobás lakás a MOM Park mögött. Ettől lefagyott a levegő, a gulyáslevesben is megállt a krumpli. Az fel sem merült a kérdések között, hogy ne drogoznék, de apám azt is megkérdezte:
láttad az én fiamat bemenni a postára, és befizetett egy olyan csekket, amiért ő megdolgozott? És te ezt láttad?”
A válasz „igen” volt Klaudia szájából.
Végül Tibor és az édesapja kibékültek, de nem sok közös időt kaptak. Néhány hónap múlva egy száguldó autó, amiben drogos fiatalok ültek, telibe kapta Tibor apjának gépkocsiját, és az idős férfi iszonyatos sérüléseket szenvedett el. Amikor Tibor bement az intenzívre, mindenhonnan csövek álltak ki édesapjából.
Akkor beléhasított, hogy nem az apjától félt, menekült és nem miatta lett ekkora kálvária az életében. Másnap az édesapja elhunyt.
Drogfüggőből apa lett
Tibor végül Isten, a hit és a szerelem segítségével drogfüggőből leérettségizett családapává vált. A Remíz étteremben végzett munkát lassanként leváltotta az értékesítés, a férfi ugyanis egy weboldalakat értékesítő vállalkozásnál talált munkát. Évekkel később saját vállalkozása lett, hasonló, weblapos területen. Hamarosan pedig további teendői is akadtak: apa lett.
Először Lídia lánya született meg, ám kezdetben nem érezte ennek a súlyát. Mint mondta, fél év után esett le neki, hogy apa lett, ugyanis a korábbi élete miatt nehéz volt kapcsolódást találnia bárkivel. Az érzelmi éréshez további évek kellettek. Közben megszületett Leonárd és később Félix is. Végül 2015-ben tudta elengedni a barátja halála miatt szerzett traumáját: Tibor 18 éves volt, amikor mákteát főztek a fiúval, aki aztán soha többet nem ébredt fel. A temetésen az elhunyt apja teli torokból ordította Tibor arcába, hogy miért nem vigyázott a fiára? Ez a történet annak idején még mélyebbre lökte a drogozás világába és megnehezítette, hogy bárkihez is kapcsolódni tudjon.
Ekkoriban egy orvossal kettesben jártak drogprevenciós előadásokra, Tibor mesélt a tapasztalatairól, a szakember pedig a függőség orvosi, pszichológiai oldaláról beszélt. 2015-ben egy hasonló állapotba kerül, mint a megtérésekor: vigasztalhatatlanul sírni kezdett. Ekkor úgy döntött, hogy kamerába mondja barátja halálának történetét és aztán a temetést, ahol az áldozat apja üvöltözött az arcába. Az üzenete az volt:
a szülők foglalkozzanak a gyerekeikkel, hogy ilyesmit senkinek ne kelljen átélnie.
A videó kikerült a közösségi médiába és rengeteg megosztás és reakció érkezett rá. Egy barátjuk azt tanácsolta, ha szeretnének többeknek segíteni, akkor hozzanak létre egy alapítványt, így született meg az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány ötlete.
Remény a reményteleneknek
Tibor elmondta, rengeteg helyre hívják őt előadást tartani, a mai napig 29 ezer emberrel találkozott eddig. Fontosnak tartja, hogy a szülőkkel is beszéljen a problémákról, hiszen ez a saját történetének is az egyik kulcspontja, a szülők jelenlétének hiánya. Ezért szülői értekezleteken is részt vesznek.
2026 augusztusában lesz 10 éves az alapítvány, és mostanában a rendőrség is felkérte kisebb-nagyobb együttműködésekre, az utóbbi időben 500 fős előadásokat is tartott.
Tibor elmondta, sokféle társadalmi státuszú ember hozzáfordul. Egyszer például egy gazdag férfi kért segítséget, akitől fél órán át azt kellett hallgatnia, hogy milyen üzleti kapcsolatai és mekkora vagyona van. Közben pedig a gyereke drogfüggő lett. Tibort nem hozták lázba a nagy üzleti sikerek, miközben a férfi nem funkcionált jól szülőként, ezért bocsánatkérésre szólította fel az üzletembert, aki felugrott, hogy vele így senki sem beszél. Végül kiderült, hogy a férfi még sosem ölelte meg a fiát. Miután ez megtörtént és rendeződött a viszonyuk, a srác jó útra tért, nyolc éve tiszta és megházasodott.
Tibor szerint ő abban jó és azért tud a függőkkel szót érteni, mert fel tudja fedezni a kapcsolódási pontokat.
Sok feladat a szakemberek, orvosokra, pszichológusokra hárul, ám ő maga el tudja indítani a gyógyulás folyamatát a traumák feltárásával és az azok kapcsán kifejtett empátiával. Számukra az elsődleges a megelőzés, de ha már gond van, akkor nagyon fontos a probléma feltárása is, amely nélkül nem lesz gyógyulás.
Szomorú igazság a vicces történetek mögött
Azóta rengeteg barátom meghalt, többen tönkrementek anyagilag és testileg, volt, aki lebénult. Olyan emberek, akik életerősek, minden képességük megvolt, hogy nagyon sikeresen legyenek, de tönkrementek és egy fotelben haldokolnak
– mondta Tibor azokról a barátairól, akik nem tudtak időben felhagyni a szerhasználattal. Neki viszont szerencséje volt.
Ha lett volna egy gomb, amit meg kell nyomon ahhoz, hogy meghaljak, két kézzel nyúltam volna utána”,
– mondta, hozzátéve, nagyon sok drogosnál eljön ez az állapot, sőt nemcsak a drogosoknál, hanem a más típusú függőséggel küzdő személyeknél is.
Tibor szerint egyfajta isteni kegyelem kísérte végig az életét, amely most arra sarkallja, hogy használja ezt és sok embernek adjon reményt. Mint mondta, sokaknak van meredek sztorija, de az övénél meredekebbet még keveset hallott.
Kiemelte, nemcsak annak az élő példája akar lenni, hogy meg lehet gyógyulni akár a földi pokolból is. Azt is szeretné megmutatni a bajban levő embereknek, hogy ő Jézus erejével gyógyult meg, aki örökké él. Az ő történetéhez, az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért ül itt most, azért lépett erre az útra, mert ezt kapta ajándékba.
Ezen az úton fogok menni, ameddig csak kell
– zárta a beszélgetést.
(Márk Tibor történetét folytatásokban közöljük, a cikkekben feltüntetjük a sorozat korábbi és későbbi darabjait is. Ez a cikkssorozat második része volt.)
