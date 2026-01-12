„Rengeteg életerős, briliáns barátom meghalt vagy tönkrement és egy fotelben haldoklik”

Márk Tibor lényegében utcagyerekként nőtt fel Dunaújvárosban a 80-as és 90-es években, miközben volt otthona. Az okos, de öntörvényű fiú nem tudott zöld ágra vergődni a szüleivel, akiknek viszont nem volt ideje vele foglalkozni. Ezért mindenféle balhékba keveredett: 8-9 évesen motort loptak a társaival, hogy azzal furikázzanak, pénzük lopásokból, szerencsejátékból és telefonfülkék fosztogatásából volt. Tibor hamar rácsúszott a drogokra, ugyanis a szer eltüntette azt a mély űrt és bizonytalanságot az életéből, ami elűzte otthonról. Ám a szenvedély súlyos áldozatot követelt: egy barátjával mákteát ittak, és másnap csak Tibor ébredt fel, barátja meghalt. Ez még mélyebbre lökte a gödörbe. A férfinek elképesztő szerencséje volt, éveken át mindig megtalálta a módját, hogy a függőségeinek, a szenvedélyének élhessen anélkül, hogy komolyabb baja lett volna. Mindeközben azonban testileg, lelkileg szép lassan elkezdett tönkremenni. Ekkor talált rá a vallás és ekkor találkozott a tékozló fiú történetével, ami mélyen megérintette, mivel az ekkor húszas évei közepén járó Tibor már 9 éve nem látta az őt kitagadó apját. A meghatódottságát látva a gyülekezetben mondták, hogy mondjon el egy megtérő imát. – Mondtam nekik, hogy mindjárt, csak még elmegyek szilveszterezni – hangzott a válasz. Ez cikksorozatunk harmadik, záró része.

Márk Tibor a hit és a szerelem segítségével tudott kikerülni a drogfüggőség ördögi köréből

Fotó: Polyák Attila

Nem fej vagy írás lesz, hanem semmi

A szilveszterezés jól sikerült volna: Hajdúszoboszló, lányok, medence, kaviár, pezsgő… ám egyik sem érdekelte, végig a tékozló fiúról és a hazatéréséről szóló történet zakatolt a fejében, amiben az apa megbocsátott a fiának.

Tibor 2008. január 13-én mondott el egy megtérő imát a Hit Gyülekezetében, amelyben azt kérte az Jézustól, hogy vegye el kő szívét és adjon egy új szívet neki, bocsássa meg a bűneit. – Két órán keresztül zokogva sírtam – mondta. Eszébe jutott az apja, aki szerint börtöntöltelék lesz; eszébe jutottak azok, akiket lehúzott és megbántott. – Én onnantól kezdve többet nem gyújtottam rá. Nem hajtottam a lányokat, nem kaszinóztam, nem fej vagy írás lesz, hanem semmi – mesélt Márk Tibor az átváltozásról, ami másoknak is feltűnt.