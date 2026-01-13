„Apám aláíratott velem egy szerződést arról, hogy jó leszek”

Anyám azért járt a boltba, hogy kifizesse, amit elloptam

Mielőtt a férfi budapesti kalandjaira tértünk, megkérdeztem Tibortól, hogy ezen időszak alatt mit éltek át a szülei. A kép lesújtóbb volt, mint amire számítottam. Mint mondta, amikor édesanyja elment a boltba, akkor rendszeresen megkérdezte, mit lopott el a fia? Végül minden kifizetett, amit a boltos felsorolt.

Rengeteg alkalommal kellett a rendőrségre járkálniuk, volt házkutatás is náluk és Tibor barátainak a szülei is felbukkantak időnként, benyújtva a számlát, hogy mi tűnt el a lakásból.

Tibor édesanyja nemcsak vásárolni járt a helyi boltba: mindig megkérdezte, hogy mit lopott el a fia, amit utána ki is fizetett

Fotó: MTI/Faludi Imre

Tibor az Árral Szemben Alapítványnál végzett munkája kapcsán elmondta: a szülőkkel és a hozzátartozókkal van általában a legtöbb munka. Függő rokonuk miatt ugyanis jellemzően van bennük egy iszonyú nagy bánat, meg nem értés, egymásra mutogatás, hogy melyik szülő miről tehet.

Anyám szerint apám tehet rólam, apám szerint anyám. Ha jó dolog történt, akkor az az ő családja, ha rossz dolog, akkor az meg a másik családból jön

– emelte ki Márk Tibor, aki a saját esetében például édesapjának alkoholizmusát és az apa állásának önhibán kívüli elvesztését mondta, mint ami hozzájárult a traumákhoz.

Elvonó-éden

Amikor Tibor megérkezett az elvonóra ledöbbent: a pokol legmélyebb bugyrait várta, ám a bentlakók éppen önfeledten pingpongoztak az előtérben. Sajnos azonban képtelen volt beiratkozni, mert „egy drogosnak nincsenek iratai”, személyi igazolvány híján pedig nem tudták felvenni az adatait.

Bevette az utolsó 10 szem nyugtatót az elvonó épülete előtt és két nap múlva a Kálvin téren ébredt egy telefonfülkében. Innen a Ferenciek terére ment.

Az utcai élet hozta magával az ismerősöket is. Tibor így haverkodott össze Sünivel, egy kétgyermekes édesapával, aki minden létező függőséggel küzdött és kéthetente járt haza a családjához az utcáról. Tibor ekkor kéregetésből élt, egy olyan csoportnak volt a tagja, amely szintén koldusokból állt.

Jó szerencséje egyszer egy XX. kerületi templom parkjába vezette, ahol odajött hozzá egy néni, aki arra intette: kezdjen valamit az életével. Ez a valami a templomba járás volt, és el kellett ismernie, hogy betépve nagyon szépen szólt az orgona. A nénivel végül jóban lett, isteni sütiket, ínycsiklandó borsólevest készített számára és néha még pénzt is kapott tőle.

Én állandóan bekeveredek egy társaságba, ahol valahol valami miatt azt érzik, engem meg kell menteni

– magyarázta Tibor a jelenség lényegét, ami végigkísérte az életét. Ezentúl felváltva aludt az utcán és az öregasszonynál.

Tibor még gyónni is volt a templomban.

Sík hülyének néztem mindenkit, de volt egyszer-kétszer, amikor tényleg elmentem és elmondtam, hogy be vagyok drogozva; az engem befogadó néninek elgépeztem a nyugdíját; a lánnyal, aki örök szüzességet fogadott, most voltam együtt. Kijöttem, öt Miatyánk, Üdvözlégy, miegymás. Néha tényleg próbálgattam korrekten gyónni

– mesélte Tibor.

Mosogatás szétlőtt kézzel

Közben összejött egy szülésznővel, aki borzalmas erőfeszítések árán rávette, hogy menjen el dolgozni. A hölgy ismerősei révén bekerült a III. kerületi Kisbuda Gyöngye Étterembe fekete mosogatónak. A hely Meződi Józsefé, az Apostolok frontemberéé volt, aki nagy szeretettel fogadta maguk közé Tibort. A munka azonban nehéznek bizonyult: szétlőtt kezét megviselte a mosogatás. Hamar felmondott, de döbbenetére közölték: várják vissza.

Tibor végül a vendéglátásban tudott elhelyezkedni, a Remízben volt ruhatáros és mosogató (illusztráció)

Fotó: MW archív

Végül bekerült a Remíz étterembe, ahol szintén ugyanaz a kör volt a tulajdonos. Amikor Tibor totál be volt lőve, mosogatott. Amikor jobb állapotban volt, akkor a ruhatárt kezelte. Amikor pedig tökéletes állapotban volt, akkor pincér is lehetett, de ez csak ritkán fordult elő, mert jellemzően három-négy alkalommal vissza kellett menni az asztalhoz, hogy megjegyezze a rendelést. A notesz sem működött, ugyanis a saját írását sem tudta elolvasni. Ekkor volt 23 éves, immár 3 éve Budapesten élt.

Az étterem tulajdonosai és vezetői, így Alíz is nagyon bírták Tibort, a kollégái viszont ki nem állhatták.

Délre kellett bemenni, bementem négyre. Volt, hogy az egész személyzet kiállt és megtapsolt, ha időben érkeztem

– mesélte nevetve. Tibor időközben a csodával határos módon elvégzett egy pincériskolát is, de fogalma sincs, hogyan sikerült. Mint mondta, arra emlékszik, hogy bejárogatott a Hernád utcába és mindenki úgy szét volt csúszva, akárcsak ő.

Eközben a Remízben rágták a fülét, hogy tegye le az érettségit esti iskolában. Végül nagy harcok árán beiratkozott.

Arra emlékszem, hogy a tanárokkal megbeszéltem, mennyi az a minimum, amit be kell jönnöm, annyiszor beülök órára, nem zavarok senkit. Bekerültem ebbe az osztályba és közben nekem nagyon-nagyon jó életem volt

– mesélte Tibor.

High life

A jó élet természetesen annak volt a szinonimája, hogy kiélhette az összes függőségét, korlátlanul. Napközben a Remízben dolgozott, utána átment a Mammut bevásárlóközpontba és gátlástalanul eljátszotta a pénzét játékgépeken, gyümölcspókeren, majd irány haza.

Ez esetben ez a budai Várat jelenti: összejött egy gazdag művészfamíliából származó lánnyal, aki a szülei házában, egy régi luxusvillában lakott és Tibor összeköltözött a „szerelmével”. Az ebédjét Buday Péter séf főzte a Remízben, eljárt színházba, operába a lánnyal, a nyarat a tengerparton töltötték, márkás ruhákban járt. Utcai trógerből ezüstkanállal falatozó, milliomos miliőbe került.

Tibor elmondta: mindeközben a hajléktalanság is megmaradt, ám csak a lelkében. Úgy érezte, társas magányban haldoklik. Az új élmények rövid időre felvillanyozták, de szeretet adni és kimutatni nem tudott, jégcsapként funkcionált – jellemezte magát.

Eközben a boldog pillanatokban, a buli tetőfokán rendszeresen előjött az érzés, hogy miatta halt meg a barátja. És ott volt a jelenet, ahogy a halott fiú édesapja az arcába üvölt a temetésen: „miért nem vigyáztál a fiamra?” A jókedv elhalt, a mosoly lelohadt, maradt az üresség és a fájdalom.

Beleszeretni a lázadásba?

Tibor kétségtelenül lenyűgöző személyiség: szórakoztató, okos, szerethető és kiváló történetmesélő. Ám ez a mostani énje, aki már nem küzd a függőségekkel. A történetünk idején egy nárcisztikus személyiség, akinek csak a saját haszna számít. Éppen ezért érdekelt, hogyan történhetett meg az, hogy minden létező módon kizsákmányolt embereket, akik ennek ellenére rajongtak érte? Erre érzékletes példát hozott.

Összejöttem egy lánnyal mondjuk délben, háromkor már a szüleinek a cuccai a zálogházban voltak

– mondta, hozzátéve, a lány mégis szerette. Mindenki lázad – magyarázta. „A szülei vagy épp egy rendszer ellen és én ennek voltam az élenjárója. Én nem egy bűnöző voltam, hanem egy lázadó és aki akart, az velem tartott ezen az úton és a zaciban kapott pénzt eldrogoztuk, elbuliztuk. Néha azért volt egy kis lelkiismeret-furdalásom. Én nem két végén égettem a gyertyát, hanem rádobtam a tűzre. Semmi nem érdekelt, ha holnap lelőnek, akkor meghalok és kész.”

A családi ékszerek hamar a zálogházban végezték. Tibor lázadása azt jelentette, hogy a mellé csapódók olyasmiben vehettek részt, ami normális körülmények között elképzelhetetlen lett volna

Fotó: AFP /

Az a lényeg, hogy tőlem mindenki nyugodtan feldobhatja a talpát, csak még mielőtt megteszi, adja oda a telefonját, a kocsiját, bármijét, csak hadd bulizgassak, hadd drogozzak

– mesélte Tibor az „életfilozófiájáról”.

A jó élet nem tartott sokáig, felregisztrált az iWiW-re és ekkor előkerültek a régi nőismerősök, akik sorba írogattak rá. Egy idő után feltűnt, hogy alig van otthon, végül feltörték a fiókját valahogy és minden kiderült.

A 48 órás Üdvözlégy Mária-party

Tibor munka mellett iskolába járt és az utolsó évfolyamon oda akart ülni egy lány mellé, aki eltessékelte. A férfi ezt kihívásnak érezte. Amikor Klaudia közölte, hogy keresztény, Tibor egyből előkapott egy rózsafüzért és elmesélte: volt már ilyen 48 órás Üdvözlégy Mária! „partin” is – azt persze nem tette hozzá, hogy be volt lőve. A lány azonban elküldte melegebb éghajlatra, közölve, hogy ő még várja az igazit.

Mindenesetre azért beszélgetni kezdtek és kiderült, hogy a hölgy egy olyan cégnél dolgozik, ahol weblapokat értékesítenek. Ez tetszett a férfinek, ezért megkérte az osztálytársát, segítsen bekerülni. Így is lett.

Felvették egy kommunikációs céghez, miközben nem tudott kommunikálni, nem beszélt angolul sem, ám nemsokára mégis kiváló üzletkötő lett belőle. A betanításnál egy sablonszöveget kellett volna felolvasnia, amit elmond a telefonba, ám Tibor tiltakozott: „én ezt fel nem olvasom!” – mondta. Csakhogy nem a szöveggel volt a gondja, hanem azzal, hogy nem tudott folyamatosan olvasni, ám ezt kiválóan leplezte, ezért a saját mondataival kezdett értékesíteni és rendkívül sikeres lett.

Igaz mese a tékozló fiúról

Tibor, talán, hogy a lánynál jó pontokat szerezzen, elment egy keresztény gyülekezetbe, ahol olyasmit tapasztalt meg, ami nagyon felzaklatta: emberek énekeltek és néha még táncoltak is teljesen józanul.

Ez elvette a kedvét, de hamarosan újra próbálkozott és ekkor hallott egy régi történetet a tékozló fiúról: egy gazdag embernek két fia volt. Az egyik előre elkérte az örökségét és elment a pénzzel egy másik városba, ahol felélte azt. Végül olyan szerencsétlen helyzetbe került, hogy haza kellett térnie és édesapja bocsánatáért esedezett. Az apa nemhogy megbocsátott, de még ünnepséget is szervezett a fiú hazatéréséért.

Tibort, aki ekkor már 9 éve nem látta az édesapját, mivel a férfi lényegében kitagadta, nagyon megérintette a történet. Ezt látva a gyülekezetben mondták, hogy mondjak el egy imát és térjek meg.

Mondtam nekik, hogy mindjárt, csak még elmegyek szilveszterezni

– hangzott a válasz.

Hajdúszoboszló, lányok, medence, kaviár, pezsgő… ám egyik sem érdekelte, végig a tékozló fiúról és hazatéréséről szóló történet zakatolt a fejében, amiben az apa megbocsátott a fiának.

Józanodás

Tibor 2008. január 13-én mondott el egy megtérő imát a Hit Gyülekezetében, amelyben azt kérte Jézustól, hogy vegye el kő szívét és adjon egy új szívet neki, bocsássa meg a bűneit. – Két órán keresztül zokogva sírtam – mondta. Eszébe jutott az apja, aki szerint börtöntöltelék lesz; eszébe jutottak azok, akiket lehúzott és megbántott.

Én onnantól kezdve többet nem gyújtottam rá. Nem hajtottam a lányokat, nem kaszinóztam, nem fej vagy írás lesz, hanem semmi

– mesélt Márk Tibor az átváltozásról, ami másoknak is feltűnt.

Közben megkeresztelkedett, és utána nemsoká tudta, hogy a lány, akitől addig elutasítást kapott, a felesége lesz. Miután a férfi megváltozott, ezt a szándékát Klaudiával is közölte, és így is lett.

Tibor végül az édesapját is felhívta, aki azt mondta, hallani sem akar róla.

Mondtam neki, hogy jó, én most leteszem a telefont, és soha az életben többet nem hívlak föl, ha tudsz mondani egyetlen egy témát, amiről te meg én leültünk beszélni, amit átbeszéltünk. Két perc szünet, azt mondja, na jól van, gyere

– hangzott a válasz.

Amikor a gulyáslevesben megállt a krumpli

A család Tibor egyik nővérénél gyűlt össze, szülinapokat és névnapokat ünnepeltek. Akárcsak a tékozló fiú történetében, itt is Tibor és Klaudia elé érkezett az apa, de nem azért, hogy Tibort megölelje. – Hanem azért, hogy szóljon Klaudiának, üljön vissza a kocsiba, ez a pasas vagy eladja pénzért, vagy elcseréli drogra, vagy meg fog halni – mesélte Tibor, akit ekkor a nő védelmébe vett és közölte, hogy megváltozott.

Megállt a gulyáslevesben a krumpli, amikor Tibor és kedvese arról számolt be a családnak, hogy a férfi jó útra tért

Fotó: Polyák Attila

Amikor beljebb mentek, mindenki árgus szemekkel figyelte őt, mikor fog rágyújtani egy füves cigarettára, ám még egy simát sem szívott el. Klaudia azt is elmondta, hogy „Tibi dolgozik” és mesélte, hogy albérlete van, egyszobás lakás a MOM Park mögött. Ettől lefagyott a levegő, a gulyáslevesben is megállt a krumpli. Az fel sem merült a kérdések között, hogy ne drogozna, de az apja azt is megkérdezte: „láttad az én fiamat bemenni a postára, és befizetett egy olyan csekket, amiért ő megdolgozott? És te ezt láttad?” A válasz „igen” volt Klaudia szájából.

Végül kibékültek, de nem sok közös időt kaptak. Néhány hónap múlva egy 120-al száguldó autó, amiben drogos fiatalok ültek, telibe kapta Tibor apjának autóját és a férfi végzetes sérüléseket szenvedett. Amikor Tibor bement hozzá az intenzívre, mindenhonnan csövek álltak ki belőle. Akkor beléhasított, hogy nem az apjától félt, menekült és nem miatta lett ekkora kálvária az életében. Másnap az édesapja meghalt.

Tibor apaként

Tibor végül Isten, a hit és a szerelem segítségével drogfüggőből leérettségizett családapává vált. A Remízben végzett munkát lassanként felváltotta az értékesítés, majd évekkel később saját vállalkozása lett, hasonló, weblapos területen. Hamarosan pedig további teendői is akadtak: apa lett.

Először Lídia lánya született meg, ám kezdetben nem érezte ennek a súlyát. Mint mondta, fél év után esett le neki, hogy apa lett, ugyanis a korábbi élete miatt nehéz volt kapcsolódást találni bárkivel. Az érzelmi éréshez további évek kellettek. Közben megszületett Leonárd és később Félix is. Végül 2015-ben tudta elengedni a barátja halála miatt szerzett traumáját, amely annak idején még mélyebbre lökte a drogozás világába és ami nehezítette, hogy bárkihez is kapcsolódni tudjon.

Tibor élete nagy átalakuláson ment keresztül: függőből sikeres vállalkozó és háromgyermekes apa lett

Fotó: Pixabay

Ekkoriban egy orvossal kettesben jártak drogprevenciós előadásokra, Tibor mesélt a tapasztalatairól, a szakember pedig a függőség orvosi, pszichológiai oldaláról beszélt. 2015-ben egy hasonló állapotba kerül, mint a megtérésekor: vigasztalhatatlanul sírni kezdett. Ekkor úgy döntött, hogy kamerába mondja barátja halálának történetét és aztán a temetést, ahol az áldozat apja üvöltözött az arcába.

Az üzenete az volt: a szülők foglalkozzanak a gyerekeikkel, hogy ilyesmit senkinek ne kelljen átélnie.

A videó kikerült a közösségi médiába és rengeteg megosztás és reakció érkezett rá. Egy barátjuk azt tanácsolta, ha szeretnének többeknek segíteni, akkor hozzanak létre egy alapítványt, így született meg az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány ötlete.

Remény a reményteleneknek

Tibor elmondta, rengeteg helyre hívják őt előadást tartani, a mai napig 29 ezer emberrel találkozott. Fontosnak tartja, hogy a szülőkkel is beszéljen a problémákról, ezért szülői értekezleteken is részt vesznek.

2026 augusztusában lesz 10 éves az alapítvány, és mostanában a rendőrség is felkérte kisebb-nagyobb együttműködésekre, az utóbbi időben 500 fős előadásokat is tartott. A férfi 2026 januárjában 18 éve tiszta életet él.

Tibor elmondta, sokféle társadalmi státuszú ember hozzáfordul. Egyszer például egy gazdag férfi kért segítséget, akitől fél órán azt kellett hallgatnia, hogy milyen üzleti kapcsolatai és mekkora vagyona van. Közben pedig a gyereke drogfüggő lett. Tibort nem hozták lázba a nagy üzleti sikerek, miközben a férfi nem funkcionált jól szülőként, ezért bocsánatkérésre szólította fel az üzletembert, aki felugrott, és közölte: vele így senki sem beszél. Végül kiderült, hogy a férfi még sosem ölelte meg a fiát. Miután ez megtörtént és rendeződött a viszonyuk, a srác jó útra tért, nyolc éve tiszta és megházasodott.

Tibor szerint ő abban jó és azért tud a függőkkel szót érteni, mert fel tudja fedezni a kapcsolódási pontokat. Sok feladat a szakemberek, orvosokra, pszichológusokra hárul, ám ő maga el tudja indítani a gyógyulás folyamatát a traumák feltárásával és az azok kapcsán kifejtett empátiával. Számukra az elsődleges a megelőzés, de ha már gond van, akkor nagyon fontos a probléma feltárása is, amely nélkül nem lesz gyógyulás.

Szomorú igazság a vicces történetek mögött

Azóta rengeteg barátom meghalt, többen tönkrementek anyagilag és testileg, volt, aki lebénult. Olyan emberek, akik életerősek, minden képességük megvolt, hogy nagyon sikeresen legyenek, tönkrementek és egy fotelben haldokolnak

– mondta Tibor olyan azokról a barátairól, akik nem tudtak időben felhagyni a szerhasználattal. Tibornak szerencséje volt. „Ha lett volna egy gomb, amit meg kell nyomon ahhoz, hogy meghaljak, két kézzel nyúltam volna utána”, mondta, hozzátéve, nagyon sok drogosnál eljön ez az állapot, sőt nemcsak a drogosoknál, hanem a másféle függőséggel küzdők esetében is.

Tibor szerint egyfajta isteni kegyelem kísérte végig az életét, amely most arra sarkallja, hogy használja ezt és sok embernek adjon reményt. Mint mondta, sokaknak van meredek sztorija, de az övénél meredekebbet még keveset hallott.

Kiemelte, nemcsak annak az élő példája akar lenni, hogy meg lehet gyógyulni akár a földi pokolból is. Azt is szeretné megmutatni a bajban levő embereknek, hogy ő Jézus erejével gyógyult meg, aki örökké él. Az ő történetéhez, az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért ül itt most, azért lépett erre az útra, mert ezt kapta ajándékba.

Ezen az úton fogok menni, ameddig csak kell

– zárta a beszélgetést.

Márk Tibor történetét korábban folytatásokban közöltük. Korábbi cikkeink:

Cikksorozatunk első része: „Apám azt kérte, a családnevemről mondjak le, nem akar ott lenni a temetésemen”

Cikksorozatunk második része: „Az örök szüzességet fogadó lánnyal lefeküdtem; a pártfogómnak eljátszottam a nyugdíját”

Cikksorozatunk harmadik része: „Rengeteg életerős, briliáns barátom meghalt vagy tönkrement és egy fotelben haldoklik”