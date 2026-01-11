„Az örök szüzességet fogadó lánnyal lefeküdtem; a pártfogómnak eljátszottam a nyugdíját”

– A budai Várban laktam, egy régi luxusvillában a művészcsaládból származó gazdag barátnőmmel. Buday Péter séf főzte az ebédemet. Télen színház és opera, nyáron pedig tengerpart. Dolgoztam, tanultam és folyamatosan be voltam lőve vagy be voltam állva. Utcagyerekből egyik pillanatról a másikra az elitbe csöppentem. Eközben belül a legmélyebb poklot éltem meg: társas magány és iszonyú bűntudat a barátom halála miatt – vallott az Origónak Márk Tibor a személyes tapasztalatairól, amit drog világában átélt. A férfi történetét folytatásokban közöljük, az első rész ide kattintva elérhető.

Márk Tibor immár 18 éve kilábalt a drogfüggőségből, most pedig vállalkozása mellett maga is függőkön és családjukon segít

Fotó: Polyák Attila

Korábbi cikkünk tartalmából:

Márk Tibor a 90-es években lényegében utcagyerekként nőtt fel Dunaújvárosban, 12 és 27 éves kora között minden létező drogot kipróbált;

Volt családja és otthona, ám a szülei a munkájuk miatt keveset tudtak foglalkozni vele;

Tizenévesen már belecsúszott az állandó bulizásba és az apja aláíratott vele egy szerződést arról, hogy jól fog viselkedni;

Tibor dunaújvárosi suhancokkal mozgott együtt, telefonfülkék fosztogatásából és szerencsejátékból éltek;

18 éves volt, amikor egy barátjával közösen mákteát főztek, és a fiú meghalt;

Tibor ellen büntetőeljárás indult, felfüggesztett büntetést kapott, viszont Dunaújvárosból mennie kellett;

Ekkor Mosonmagyaróváron kötött ki, ahol szerencséje úgy hozta, hogy műtőssegéd lett, a kórházból pedig lopkodta az ampullákat.

Levéli táncoslányok és a drog

Tibor eközben Levélre költözött, amely Mosonmagyaróvártól néhány kilométerre levő kistelepülés volt. Mint mondta, ekkoriban rengeteg táncoslány élt ott, egymást érték a night clubok és a panziók.

A helyi szórakozóhelyeken árulta azokat a szereket, amiket a kórházból lopott, így újra volt pénze, ismét lett egy táncoslány barátnője, és úgy tűnt, hogy Tibor fogalmai szerint az élete ismét „egyenesbe jött”.

Az idill nem tartott sokáig: a kórházból kirúgták, mert állandóan késett, rendszeresen lőtte magát, emiatt pedig a kezei mindig be voltak kötve. Hamarosan a táncoslányoknál is elfogyott a szerencséje, ugyanis kiderült: egy olyat csábított el, aki valamilyen helyi nagyembernek a barátnője.