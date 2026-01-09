„Apám azt kérte, a családnevemről mondjak le, nem akar ott lenni a temetésemen”

– A budai Várban laktam, egy régi luxusvillában a művészcsaládból származó gazdag barátnőmmel. Buday Péter séf főzte az ebédemet. Télen színház és opera, nyáron pedig tengerpart. Dolgoztam, tanultam és folyamatosan be voltam lőve vagy be voltam állva. Utcagyerekből egyik pillanatról a másikra az elitbe csöppentem. Eközben belül a legmélyebb poklot éltem meg: társas magány és iszonyú bűntudat a barátom halála miatt – vallott az Origónak Márk Tibor a személyes tapasztalatairól, amit drog világában átélt.

Márk Tibor, az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány vezetője. A férfi megjárta a poklot gyerekként és fiatalként, most drogosokon és függőkön segít

Fotó: Polyák Attila

Drog és függőségek, a tűzbe dobott gyertya

A férfi manapság járja az országot az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány vezetőjeként, amely drogfüggőknek és az ő hozzátartozóiknak segít a felépülésben és a megelőzésben. Márk Tibor maga is megjárta a poklot, 12 és 27 éves kora között nem nagyon voltak józan napjai és lényegében minden létező szert kipróbált a marihuánától kezdve a gyógyszerre iváson át a heroinig, és mindegyiknek a rabja lett. A most negyvenes éveiben járó férfi sikeres vállalkozó, háromgyerekes családapa és önkéntes segítő.

A történetét nem egyszerű megérteni. Tibor nemhogy két a végén égette a gyertyát, ahogy mondani szokták, hanem egyenesen a tűzbe dobta. Talán úgy tudnánk érzékeltetni a szerencséjét, hogy egy olyan kötéltáncoshoz hasonlítjuk, akinek kilométereket kellett megtennie a kifeszített kötélen, biztosítás nélkül, erős szélben. És Isten segítségével átért a túloldalra. A sztori megértéséhez azt is tudni kell, hogy Tibor nem egy átlagos fickó: kiváló kommunikációs készséggel van megáldva, remek történetmesélő. Bármelyik férfi hamar meg tudja kedvelni különc, de közvetlen stílusáért, a szebbik nem pedig más adottságokat is láthatott rajta, ugyanis náluk is jelentős sikere volt. Ez Márk Tibor nem mindennapi története.

Alkoholista szülők emelete

Márk Tibor Dunaújvárosban nőtt fel, az 1980-as években. – Egy olyan négyemeletes háztömbben laktunk, ahol az alsó két emeleten élő gyerekeknek a szülei alkoholisták voltak – mondta erről az időszakról. Mindez azt jelentette, hogy amennyi időt csak lehetett, ők és társai az otthontól távol töltöttek.