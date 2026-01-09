„Apám azt kérte, a családnevemről mondjak le, nem akar ott lenni a temetésemen”

– A budai Várban laktam, egy régi luxusvillában a művészcsaládból származó gazdag barátnőmmel. Buday Péter séf főzte az ebédemet. Télen színház és opera, nyáron pedig tengerpart. Dolgoztam, tanultam és folyamatosan be voltam lőve vagy be voltam állva. Utcagyerekből egyik pillanatról a másikra az elitbe csöppentem. Eközben belül a legmélyebb poklot éltem meg: társas magány és iszonyú bűntudat a barátom halála miatt – vallott az Origónak Márk Tibor a személyes tapasztalatairól, amit drog világában átélt.
Drog és függőségek, a tűzbe dobott gyertya
A férfi manapság járja az országot az Árral Szemben a Jövőért Alapítvány vezetőjeként, amely drogfüggőknek és az ő hozzátartozóiknak segít a felépülésben és a megelőzésben. Márk Tibor maga is megjárta a poklot, 12 és 27 éves kora között nem nagyon voltak józan napjai és lényegében minden létező szert kipróbált a marihuánától kezdve a gyógyszerre iváson át a heroinig, és mindegyiknek a rabja lett. A most negyvenes éveiben járó férfi sikeres vállalkozó, háromgyerekes családapa és önkéntes segítő.
A történetét nem egyszerű megérteni. Tibor nemhogy két a végén égette a gyertyát, ahogy mondani szokták, hanem egyenesen a tűzbe dobta. Talán úgy tudnánk érzékeltetni a szerencséjét, hogy egy olyan kötéltáncoshoz hasonlítjuk, akinek kilométereket kellett megtennie a kifeszített kötélen, biztosítás nélkül, erős szélben. És Isten segítségével átért a túloldalra. A sztori megértéséhez azt is tudni kell, hogy Tibor nem egy átlagos fickó: kiváló kommunikációs készséggel van megáldva, remek történetmesélő. Bármelyik férfi hamar meg tudja kedvelni különc, de közvetlen stílusáért, a szebbik nem pedig más adottságokat is láthatott rajta, ugyanis náluk is jelentős sikere volt. Ez Márk Tibor nem mindennapi története.
Alkoholista szülők emelete
Márk Tibor Dunaújvárosban nőtt fel, az 1980-as években. – Egy olyan négyemeletes háztömbben laktunk, ahol az alsó két emeleten élő gyerekeknek a szülei alkoholisták voltak – mondta erről az időszakról. Mindez azt jelentette, hogy amennyi időt csak lehetett, ők és társai az otthontól távol töltöttek.
– Együtt mozgó csapat volt, megszereztük, ami csak kellett – hangoztatta, kiemelve, hogy 8-9 éves volt, amikor barátaival elkötöttek egy motort és azzal furikáztak. Ha elfogyott a benzinjük, akkor leszívtak más, a környéken parkoló járművekből. „Határok, szabályok nem nagyon voltak” – mondta. A fiú édesapja autószerelő volt és alkoholista, édesanyja pedig éjszakai műszakban dolgozott, így nem volt, aki figyeljen rá. Összesen négyen voltak testvérek, ő a harmadik a sorban.
„Apám aláíratott velem egy szerződést arról, hogy jó leszek”
A csibészségek mellett nagyon feszítette belülről, hogy nem jön ki a szüleivel, ezért 12 éves korában elszökött otthonról. Az indok szokásosnak mondható: mindenből bukásra állt félévkor, miközben otthon azt gondolták, hogy hármas tanuló.
Attól tartottam, hogy a szüleim ki fognak nyírni”
– mondta.
Egy barátjával közösen indultak el a téli éjszakába és egy óvodatetőn húzták meg magukat, ahol volt egy kisebb bunker. Nagyon fáztak, ezért tüzet raktak, csakhogy volt egy kis bökkenő: a tető éghető anyagból készült, hamarosan pedig arra keltek, hogy körülöttük minden lángolt. Végül sértetlenül megmenekültek, ám hamar lebuktak, ugyanis az iskolába mentek mosakodni és messziről érezni lehetett, hogy nem egy kerti szalonnasütésen vettek részt. A rendőrök elfogták és hazavitték őket, ám kiskorúakként megúszták egy szóbeli figyelmeztetéssel.
Űzött állapotban voltam, úgy éreztem, folyamatosan menekülnöm kell otthonról
– emlékezett vissza Tibor. Mindez odáig fajult, hogy édesapja aláíratott vele egy szerződést: amennyiben nem változik meg, önként jelentkezik egy javító-nevelő intézetbe.
Nemsokára újabb mélypont jött el: a fiút kirúgták az iskolából a sok hiányzás miatt. Ekkor bekerült az úgynevezett dolgozók iskolájában, egy olyan helyre, ahol hetedik osztályos társai már felnőttek voltak. Ez a társaság még mélyebbre rántotta: először csak éjszakai bulik, aztán már „bemelegítés” és afterparty, úgyhogy péntektől vasárnapig nem volt megállás.
Honnan volt a pénz?
Adódik a kérdés, hogy Tibornak és barátainak honnan volt pénze a féktelen mulatozásra? A fiú elvégezte az iskolát, de csak aludni járt haza. Napközben pedig telefonfülkéket fosztogattak. Rájöttek, az érmebedobóba be kell dugni egy drótot, hogy ki tudjanak szedni kisebb-nagyobb összegeket.
Végigjártuk a várost, az emberek bedobták a rengeteg pénzt, mi pedig egy mozdulattal kiszedtük. Amikor elfogyott, mentünk még egy kört
– mesélt Tibor módszerükről.
A másik bevételi forrás a szerencsejáték volt. Az emberek egy jelentős része ebben az időben Dunaújvárosban előszeretettel dobálta be a fizetését a félkarú rablókba. A fiatalok kifigyelték, hogy a gép egy ideig semmilyen nyereményt nem fizetett, majd pár óra játék után, kiszámítható módon elkezdett „adakozni”. Ebben az időszakban, a 90-es évek végén még jóval nagyobbak voltak a nyerési esélyek, mint a kétezres években. Alkalmanként ezzel a módszerrel 10-20 ezer forintot is ki tudtak szedni.
Az első drogélmény
Tibort eddig elkerülte a drog, viszont a tízes évei közepétől-végétől elemi erővel bukkant fel. Az alkohol nem nagyon hatott rá, állítása szerint rengeteget meg tudott inni anélkül, hogy kapatos lett volna.
Viszont a barátom nagymamájának a gyógyszeréből megettem egyszer egy levéllel, arra ittam és akkor kerültem először egy olyan bódult állapotba, ami eltüntette azt a belső feszültséget és űrt, azt a nagyon nagy drámát az életemből
– vallott első élményéről Márk Tibor. Hozzátette: be tudtak szerezni szinte mindent, ami fellelhető a pszichiátrián, a zárt osztályokon. Főként olyanoktól vásároltak szereket, akiknek a rokonai szedték azokat.
Tibor ekkoriban megismerkedett két sztriptíztáncos lánnyal, akik Székesfehérvárra jártak dolgozni és mindig iszonyú pénzekkel jöttek haza. Az egyik hölgy rövid időn belül elvesztette a családját, így a 16 éves Tibor lett az, akit el tudott halmozni.
Jó ruhák, jó ételek, egész éjszaka kaszinózás, és minden finanszírozva volt. Nem kellett telefonfülkéket fosztogatnom
– mondta erről az időszakról.
Megérintette a halál
Egy évvel később Tibor átment egy barátjához és mákteát főztek. Másnap reggel csak egyikük ébredt fel.
Ott halt meg mellettem a barátom, jöttek a rendőrök, kihívták a mentőt drogkereső kutya...addig még életemben nem láttam ilyet és halálra voltam rémülve
– mondta.
Ám nem is ez volt a mélypont számára, hanem a temetés.
Az elhunyt apja torkaszakadtából ordított vele, hogy miért nem vigyázott a fiára? Mindez tovább növelte azt a belső feszültséget, amely miatt a drogokhoz menekült.
Ezt követően kábítószerrel való visszaélés vétsége miatt kapott egy felfüggesztett börtönbüntetést, és onnantól kezdve mindenki elhagyta. Ezzel lett rajta egy pecsét, hogy ő drogos. A barátai nem nyitottak ajtót, vagy épp átmentek az utca másik oldalára, ha ő jött szembe.
Amikor ennek okát kérdeztük, hiszen mind tudták egymásról, hogy drogosok, akkor Tibor azt mondta:
nem akartak olyannal mutatkozni, akinek volt rendőrségi ügye, mivel ők is féltek a lebukástól. Kiemelte: ez a paranoiás állapot egy idő után minden drogfüggőnél előjön.
A szülei ekkor végképp lemondtak róla.
Édesapám mondta, köszöni szépen, ő lemond rólam, leveszi a kezét, nyugodtan meg is halhatok, ha úgy van, mert úgyis ez lesz. Viszont a nevemet, a családnevemet írjam át, mert nem akar ott lenni a temetésemen
– elevenítette fel Tibor élete egyik leglesújtóbb beszélgetését.
Műtőssegédként Mosonmagyaróváron
Tibor ekkor elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Lesétált a Duna-partra, bevett egy csomó gyógyszert és lefeküdt aludni. Végül a zártosztályon ébredt, ugyanis valaki kihívta a mentőket. Sokáig azonban itt sem maradhatott.
A nővére biztosított számára szállást, aki akkor már többgyermekes anya volt és kikötötte, ha Tibor ismét szerhasználó lesz, akkor mennie kell. Úgy tűnt néhány napig, hogy minden rendben lesz, ekkor viszont kiderült a szemben lakó szomszédról, hogy évfolyamtársa volt a suliból, így átment hozzá egy „ezer éve nem láttalak, hogy vagy? című” beszélgetésre. A bökkenő csak annyi volt, hogy a férfinek volt egy mákföldje, így Tibor ott ragadt néhány napra. A nővére ekkor mondta, hogy „séta”…
Ezután Mosonmagyaróvárra ment, ahol pénz híján úgy döntött: munkát vállal. A munkaügyi hivatalban elmondta,
dolgozni szeretne, csupán annyi a bökkenő, hogy pályakezdő, asztmás, ekcémás, pszichoszomatikus, ezért olyan munkahely kell, ahol nem kell sokat dolgozni.
Az ügyintéző bizonyára kihívásnak érezte a dolgot, ezért felhívta a testvérét, aki ápolási igazgató volt a helyi kórházban, hogy lenne itt egy megfelelő jelölt.
– A háromórás felvételi beszélgetés legfontosabb kérdése az volt, hogy félek-e a vértől? – aktív szerhasználó voltam, szúrtam magam, így nyugodt szívvel ki tudtam jelenteni, hogy nem félek én semmitől – mondta Tibor. Végül felvették és annyi volt a dolga, hogy egy fél órás műtétnél tíz percenként oda kellett hozni egy eszközt, szikét, egyebeket, majd a műtét után kitakarítani.
Viszont szépen tudtam lopkodni az ampullákat közben
– mondta Tibor.
(Márk Tibor történetét folytatásokban közöljük, a cikkekben feltüntetjük a sorozat korábbi és későbbi darabjait is. Ez a cikkssorozat első része volt.)