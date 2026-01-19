A rendőrkutya rávetette magát egy plüssnyuszira a közúti igazoltatás során – videó

A rendőrök nap mint nap találkoznak különféle trükkökkel a drogügyek felderítése során, viszont néha még őket is meglepik az elkövetők módszerei. Egy rutinszerű közúti ellenőrzés során ezúttal is egy felettébb szokatlan módszerre bukkantak a rendfenntartók – írta a Police.hu.

Egy rutinellenőrzés során fedezték fel a drogot

Fotó: Police.hu

Szokatlan drogálcázás Győrben, egy apró játék lepte meg a rendőröket a tartalmával

A Citroen típusú autót Győr-Moson-Sopron megyében, az 1-es főút Bakonyi úti felhajtójánál állítottak meg január 14‑én egy közúti ellenőrzés során.

Az ellenőrzés közben egy sérült plüssnyuszi keltette fel az egyenruhások figyelmét, amelyről hamar kiderült, hogy nem véletlenül volt elszakadva. Az aranyos játék belsejében nejlontasakba csomagolt kábítószergyanús anyagot találtak.

A plüssből összesen 27 gramm fehér, valamint közel 15 gramm barnás színű kristályos, kábítószergyanús anyag került elő.

Az autóban utazó négy személy közül hármat kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A magyar rendőrség folyamatosan szigorítja a kábítószer ellenes fellépést, hogy megelőzze a tiltott szerek terjesztését és forgalmazását. A Delta Program keretein belül az elmúlt hónapokban több száz embert értek tetten drogügyekben, miközben célzott ellenőrzések zajlanak az illegális hálózatok felszámolásáért.