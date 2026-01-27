A kormány keményen fellép a drogok ellen – Brüsszelnek ez nem tetszik

– Az Európai Unió Bírósága megbüntette Magyarországot, mert szerintük túl szigorú a magyar kormány drogellenes politikája – kommentálta Németh Balázs, a budapesti 13. számú választókerület kormánypárti jelöltje az Európai Unió Bíróságának friss ítéletét. Hozzátette: erről is döntünk majd idén áprilisban – utalt a közelgő országgyűlési választásokra, amelyen a nemzeti erők és a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Magyar Péter és pártja mérkőznek meg egymással.

Németh Balázs szerint Brüsszel ismét a magyarokat bünteti, ezúttal a szigorú drogpolitika miatt

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Határozott drogellenes fellépés

A kormány az elmúlt években egyre keményebben lép fel a drogterjesztők ellen, amelyhez számos jogszabályt módosítottak, szigorítottak. A rajtakapott fogyasztók például akkor vehetik igénybe az elterelés intézményét, ha a rendőrségnek felfedik, hogy kitől vették a drogot. Ismert: a büntetőeljárás hatálya alatt álló fogyasztók elkerülhetik a büntetést, amennyiben az elterelést választják, vagyis azt, hogy szakemberek segítségével vállalják a drogmentességet.

A dílerek szintén súlyos szankciók elé néznek: egy tavaly novemberben életbe lépett jogszabály nyomán ezentúl a hatóság elkobozhatja a terjesztéshez és előállításhoz használt gépjárművüket, ingatlanjukat. Ezenfelül a rendőrség szórakozóhelyeket és üzleteket is bezárathat, ha ott drogterjesztés nyomait tapasztalják.A jogszabály-szigorításról részletesen Horváth Lászlóval, a drogterjesztés felszámolásáért felelős kormánybiztossal beszélgettünk nemrég.