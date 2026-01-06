A tulajdonosváltással a kínálat is kifordult magából a népszerű óbudai üzletben

Lakat került az egykor népszerű óbudai vegyesboltra, miután a nyomozók leplezték, hogy a kifli és a tej mellett drog is gazdát cserélt a pult alatt. A Tímár és a Pacsirtamező utca sarkán álló üzletben a maszkos egységek nemcsak élelmiszert, hanem jelentős mennyiségű amfetamint, MDMA-t és kokaint is találtak a rajtaütés során – írta a Blikk.hu.

Drogok miatt került lakat a kedvelt kisboltra

Fotó: Fuszek Gábor

A rendőrségi akciót követően a hatóságok rengeteg készpénzt és ékszert foglaltak le, az üzlet ajtajára pedig kikerült a beszédes felirat: a bolt két hónapig kötelezően zárva tart. A környékbeliek számára mostanra egyértelművé vált, hogy a bolt valójában álcaként szolgált és az üzemeltetők célja nem a lakosság ellátása, hanem a szervezett drogkereskedelem fenntartása volt.

Bezárták azonnal az üzletet

Fotó: Police.hu

Drogot adtak a kenyérhez

Lakat került egy óbudai élelmiszerboltra, miután kiderült, hogy a pult alól amfetamint, kokaint és MDMA-t árultak a vásárlóknak. A rendőrségi nyomozás szerint a drogbizniszt T. Szilveszter irányította, aki 2024 elején szervezte be a közértet vezető D. Károlyt a terjesztésbe. A rajtaütés pillanatában a nyomozók éppen két olyan vevőt értek tetten, akik kábítószerért érkeztek az üzletbe.

A környékbeliek vegyesen fogadták a hírt: sokan már korábban is gyanakodtak a bolt előtt gyülekező „rossz arcú” alakok miatt, mások viszont bosszankodtak, mert a kényszerű bezárás miatt február közepéig távolabb kell járniuk bevásárolni. Az ügy különlegessége, hogy ez az első eset, amikor egy új kormányrendelet alapján a rendőrség ideiglenesen bezárathatott egy kábítószer-elosztóként működő kereskedelmi egységet.