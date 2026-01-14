Áll a bál a szlovák rendőrségen, magyar drogdíler dobbantott a börtönből – videóval

Kapkodják a levegőt a szlovák hatóságok, teljes rendőri készültség Révkomárom mellett, egy magyar nemzetiségű elítélt lépett meg a börtönmunkáról. A drogdíler eltűnése a Ripost beszámolója szerint január 8-án történt Ógyallán, ahol a férfi a munkavégzés megkezdésekor egyszerűen felszívódott. A Révkomáromtól pár kilométerre fekvő település többek között az egyik legismertebb felvidéki sör, az Arany Fácán gyártásáról is ismert.
Így verte át a szlovák hatóságokat a magyar drogdíler
A 47 éves Szabó Sándor október óta volt rács mögött, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A férfit ecstasy és metamfetamin terjesztéséért ítélték el, ám jó magaviseletére hivatkozva kiengedték börtönmunkára.
A többi fogvatartottal együtt indult dolgozni, azonban már a nyolc órai munkakezdéskor meglépett. Az őrök csak percekkel később vették észre, hogy a férfi eltűnt, addigra viszont már bottal üthették a nyomát.
Mint a filmekben: előre megtervezett szökés
A JOJ TV beszámolója szerint a dobbantás korántsem volt spontán. A szökés minden részletét előre megszervezték: egy fekete autó várta a börtön közelében, amelybe a férfi másodpercek alatt beszállt, majd elhajtottak.
A hírek szerint a férfit rokonai segítették, akik a határátlépés során Komárom térségében hagyhatták el vele az országot. A hatóságok attól tartanak, hogy a drogdíler már Magyarország területén rejtőzik.
Hajtóvadászat, eredmény nélkül
A rendőrség, a járási egységek, a városi rendészet és a kutyás járőrök is részt vesznek a keresésben. A hajtóvadászatot a Börtön- és Igazságügyi Őrséggel együttműködve folytatják.
Ógyalla önkormányzata hivatalos közleményben is megerősítette, hogy a hatóságok minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek, ám eddig nem jártak sikerrel.
Mi szükség volt a szökésre?
A környezetét is meglepte a történet, mivel Szabó Sándort problémamentes rabként tartották számon. Nem volt balhés, együttműködő volt, és áprilisban szabadult volna.
Most azonban a drogdíler eltűnése miatt egy egész város él bizonytalanságban, miközben a szlovák rendőrség próbálja elkapni az elítéltet.
A hatóságok egyelőre csak találgatnak, ahogy azt a szlovák JOJ TV képes beszámolója is bizonyítja:
