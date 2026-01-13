Elképesztő hajsza! Magyar rendőrök kaptak el egy körözött norvég bűnözőt

Nemzetközi rendőri együttműködésnek köszönhetően Budapesten fogtak el egy norvég drogdílert, akit kábítószer-kereskedelem miatt nyolc év börtönbüntetésre ítéltek. Az akcióban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája és az Oslói Rendőrség is részt vett – írta a Ripost.hu.

Norvég drogdílert fogtak a magyar rendőrök

Fotó: Shutterstock

Norvég drogdíler bujkált Magyarországon

A 28 éves, jordániai születésű norvég állampolgárt 2024-ben ítélték el Norvégiában egy kábítószerügyben, de az ítélethirdetés után eltűnt, és külföldre szökött. A hatóságok nemzetközi körözést adtak ki ellene.

December végén merült fel, hogy a férfi Magyarországon bujkálhat. A norvég és a magyar rendőrség folyamatosan egyeztetett, az információcserét az Europol és az ORFK megfelelő egységei segítették.

A közös munka eredményeként január 7-én Budapesten fogták el a szökésben lévő elítéltet. Jelenleg Magyarországon őrzik, hamarosan viszont Norvégiába szállíthatják, ahol megkezdi nyolcéves börtönbüntetésének letöltését.

Míg más külföldön, a magyar aggastyán a Mátrában kereste mindennapi kenyerét illegális szerekkel, bejárónőit is ezzel fizetve meg.