Az Origó nemrég a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet toxikológiai osztályán járt, ahol nap mint nap elképesztő esetekkel szembesülnek az orvosok. Mások mellett olyan kiskamasz gyerekeket kezelnek, akik már évek óta súlyos drogfüggőséggel küzdenek. Az osztály dolgos mindennapjairól és a legrázósabb esetekről Dr. Bozzay Krisztina főorvosasszonyt kérdeztük.

Dr. Bozzay Krisztina főorvos nap mint nap drogfüggőkön próbál segíteni

Fotó: Polyák Attila

– Az emberiség történetében régóta jelen vannak a különböző tudatmódosító anyagok. Évszázadokkal ezelőtt viszont nem mindenki számára voltak elérhetőek ezek és nem is használhatta ezeket mindenki a közösség hagyományai szerint, így drogfüggőkkel sem volt dolga a gyógyítóknak – mondta a főorvosasszony.

Az indiánoknál a sámán vagy a varázsló juthatott hozzá tudatmódosító anyagokhoz, és néha az egész törzs, de csak kiemelt időpontokban, például bölényvadászat előtt. Akkor mindenki elkábult és táncolt, így indult el vadászni. Aztán egész évben nem használtak tudatmódosítót, de tudatosan készültek arra a pillanatra, amikor majd újra elővehetik, mert eljött a bölényvadászat ideje. Tehát egy kiemelt ember, vagy kiemelt személy, vagy valami rítus kötődött hozzá”

– mondta Dr. Bozzay Krisztina, akinek az ősi gyógyítókkal ellentétben az a munkája, hogy mérgezett betegeken, alkoholistákon, kábítószereseken segítsen.

„Az édesanyám alföldi parasztcsaládból származott. Én még ismertem a nagymamám testvéreit. Régen rend volt. Mindenki tudta, hogy napkeltekor fel kell kelni, ki kell menni a földekre, az asszonynak főzni kell, az állatokat meg kell etetni. Ha valaki nem ezt tette, azt a közösség kivetette magából, kinézték, és ehhez társult a vallásosság, vagyis ezeket az embereket gyakran ki is prédikálták.

A férfiak ihattak alkoholt, de nem úgy, hogy valakinek ártottak vagy a munkájukat nem végezték el. Ha egy munkára alkalmas férfiember részegen ténfergett, azt nem tűrte el a közösség.

Nőktől meg végképp nem. Nagyon más volt az alkohol, az ivás társadalmi vetülete. Régen ugyanazt hallhatta a gyerek a templomban, mint amit a tanító elmondott, meg az édesanyja, aki pofán is vágta, ha nem úgy csinálta. Nem is tudom, hogy a városi élettel függ-e össze, vagy egyfajta gyökértelenséggel, mindenesetre a hatvanas-hetvenes években felbomlott ez a rend” – teszi hozzá a doktornő, aki annak a kórházi osztálynak a munkatársa, amely a mérgezett betegen segít 1949 óta. Kezdetben baleseti belgyógyászat volt az osztály neve és azért jött létre, hogy külső okok következtében kialakuló belgyógyászati betegségeket kezeljen. Abban az időben mindenféle külső fizikai vagy kémiai ok miatt kialakuló belgyógyászati betegséggel bekerülhettek ide a beteg, legyen az villámcsapás, áramütés, lehűlés, vagy akár napszúrás.