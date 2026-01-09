Az Origó nemrég a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet toxikológiai osztályán járt, ahol nap mint nap elképesztő esetekkel szembesülnek az orvosok. Mások mellett olyan kiskamasz gyerekeket kezelnek, akik már évek óta súlyos drogfüggőséggel küzdenek. Az osztály dolgos mindennapjairól és a legrázósabb esetekről Dr. Bozzay Krisztina főorvosasszonyt kérdeztük.
– Az emberiség történetében régóta jelen vannak a különböző tudatmódosító anyagok. Évszázadokkal ezelőtt viszont nem mindenki számára voltak elérhetőek ezek és nem is használhatta ezeket mindenki a közösség hagyományai szerint, így drogfüggőkkel sem volt dolga a gyógyítóknak – mondta a főorvosasszony.
Az indiánoknál a sámán vagy a varázsló juthatott hozzá tudatmódosító anyagokhoz, és néha az egész törzs, de csak kiemelt időpontokban, például bölényvadászat előtt. Akkor mindenki elkábult és táncolt, így indult el vadászni. Aztán egész évben nem használtak tudatmódosítót, de tudatosan készültek arra a pillanatra, amikor majd újra elővehetik, mert eljött a bölényvadászat ideje. Tehát egy kiemelt ember, vagy kiemelt személy, vagy valami rítus kötődött hozzá”
– mondta Dr. Bozzay Krisztina, akinek az ősi gyógyítókkal ellentétben az a munkája, hogy mérgezett betegeken, alkoholistákon, kábítószereseken segítsen.
„Az édesanyám alföldi parasztcsaládból származott. Én még ismertem a nagymamám testvéreit. Régen rend volt. Mindenki tudta, hogy napkeltekor fel kell kelni, ki kell menni a földekre, az asszonynak főzni kell, az állatokat meg kell etetni. Ha valaki nem ezt tette, azt a közösség kivetette magából, kinézték, és ehhez társult a vallásosság, vagyis ezeket az embereket gyakran ki is prédikálták.
A férfiak ihattak alkoholt, de nem úgy, hogy valakinek ártottak vagy a munkájukat nem végezték el. Ha egy munkára alkalmas férfiember részegen ténfergett, azt nem tűrte el a közösség.
Nőktől meg végképp nem. Nagyon más volt az alkohol, az ivás társadalmi vetülete. Régen ugyanazt hallhatta a gyerek a templomban, mint amit a tanító elmondott, meg az édesanyja, aki pofán is vágta, ha nem úgy csinálta. Nem is tudom, hogy a városi élettel függ-e össze, vagy egyfajta gyökértelenséggel, mindenesetre a hatvanas-hetvenes években felbomlott ez a rend” – teszi hozzá a doktornő, aki annak a kórházi osztálynak a munkatársa, amely a mérgezett betegen segít 1949 óta. Kezdetben baleseti belgyógyászat volt az osztály neve és azért jött létre, hogy külső okok következtében kialakuló belgyógyászati betegségeket kezeljen. Abban az időben mindenféle külső fizikai vagy kémiai ok miatt kialakuló belgyógyászati betegséggel bekerülhettek ide a beteg, legyen az villámcsapás, áramütés, lehűlés, vagy akár napszúrás.
Drogfüggők, alkoholisták, öngyilkos-jelöltek
Ma Budapest és az agglomeráció mérgezéses eseteit látják el a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Alsóerdősor utcai telephelyén működő Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológián. Ellátási körzetébe pedig csaknem hárommillió ember tartozik. Aki gyógyszerrel mérgezte meg magát, vegyszert lélegzett be, túl sokat ivott vagy drogozott, az ide kerül. Nem nézik, ki hány éves, hiszen gyerekek és felnőttek is kerülhetnek nagy bajba, az alkoholisták és a drogfüggők tábora is kortalan.
A szilveszter főidőszak az osztályon. Dr. Bozzay Krisztina főorvos elmondása szerint volt olyan év, amikor 72 embert kellett ellátniuk újév hajnalán.
Idén is felkészültek a rohamra, december 31-én két kezelőben két orvos, két géppel vette fel a betegeket. Egy évekkel ezelőtti interjúból kiderült számomra, hogy egy átlagos napon az esetek 85 százaléka tudatos mérgezéses, vagyis öngyilkossági kísérlet volt 2018-ban a 44 ágyas osztályon. Ez ma is így van a belgyógyász-addiktológus szakember elmondása szerint, aki arról is beszélt, hogy évtizedekkel korábban sokkal erősebb, akár azonnali halált okozó mezőgazdasági szerek voltak a piacon. Ezeket mára kivonták a forgalomból, de a kábítószerek világa is megváltozott. A főorvos asszony a nyolcvanas években került ide.
Amikor én elkezdtem itt dolgozni, a pszichiátriai beteg gyógyszerelése, pontosabban a gyógyszerek mellékhatásai tragikusak voltak. A betegek nem voltak kommunikációképesek, de emellett is számtalan olyan mellékhatása volt ezeknek a szereknek, amelyek nagyon súlyosak voltak. Manapság, ha egy depressziós beteg tisztességesen szedi a gyógyszereit, és rendszeresen eljár a pszichiáteréhez, részben gyógyszert íratni, részben elmondani az aktuális gondjait, senki nem fogja megmondani, hogy ő depressziós. Össze sem lehet hasonlítani a régi gyógyszerelést, a régi lehetőségeket a mostaniakkal”
– magyarázza, ugyanakkor a kábítószerek világ is megváltozott.
A szipuzástól a kristályokig
Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a rendszerváltás előtt milyen nagy divat volt a különböző márkájú, például a Technokol-ragasztó szipuzás. Ezt a kifejezést használták szerves oldószerek gőzének belégzésére. A kilencvenes évek közepén terjedt el a füvezés, és megjelentek a piacon az olyan híres, hírhedt szerek, mint a heroin, az amfetamin (speed) és a többféle szintetikus amfetamin származék. 2010-ben az erősen stimuláló speed uralkodott a drogok világában hazánkban, de elérhető volt az eufroziáló extasy és megjelent a mefedron. Egy évre rá már mindenki az MDPV-ről beszélt, egy pszichodrogról, amelynek serkentő hatásai vannak. 2013 a penta és a benzo éve volt.
2014-ben megjelent a biofű, 2023-ban pedig a kristály, amely azóta is velünk van.
„Az intravénás droghasználat a heroinhoz kötődik, annak minden létező szövődményével együtt. A heroin esetében a szerhez hozzászokás más drogokhoz képest relatíve lassabban alakul ki, ezért nagyobb az esély az akut túladagolásra. Ugyanakkor azóta, hogy létezik a narkán, ami ugyanazoknál a receptoroknál hat, mint a heroin, és leszorítja róla a szert, jelentősen kevesebben halnak meg heroin akut túladagolásában. Hosszú távon azok a pszichoszociális hátrányok, amik a drogfogyasztáshoz kapcsolódnak, a heroinnál gyorsan kialakulnak. A heroin hamar destruálja az ént, az embert, mind testileg, mind lelkileg, mind szociálisan. Bár az összes többi drog is ezt teszi. A dizájner drogok attól gonoszabbak társadalmi szinten, hogy iszonyú könnyen hozzáférhetőek, nem kell szurkálnia az embernek magát, szipoghat, szívhat, ehet, mindenfélét csinálhat velük, ezért aztán sokkal könnyebb a használatuk. Ráadásul jóval olcsóbbak is” – magyarázza Dr. Bozzay Krisztina.
Akut mérgezésként a pszichostimulánsok mindenféle gonoszságokra képesek, tényleg nagyon gonoszak tudnak lenni. Előfordul, hogy abszolút uralhatatlan helyzet alakul ki, de ez azért ritkaság. A kristálytól megbolondulnak az emberek egy időre, például tombolnak az osztályon, de ez elmúlik. Ezeknek a szereknek is van pszichostimuláns hatása”
– mondta, majd kitért arra, hogy a kristályt használók sokszor rendőri kísérettel kerülnek az osztályra. Amikor arról kérdeztem, mi volt a legemlékezetesebb esete, azonnal rávágta a választ a doktornő.
Azt nem tudom kifejteni a fejemből, nagyon brutál volt. Egy 30 év körüli, makkegészséges, jó karban lévő ügyvéd életében először kipróbált valami pszichostimulánst. Olyan szinten omlott össze! Rettenetes volt! Felment a vérnyomása 240-re, majd villámgyorsan uralhatatlanul szapora szívműködéssel 42 fokra emlkedett a láza és másfél nap alatt meghalt. Futottunk a tünetek után, uralhatatlan volt az egész”
– meséli.
Gyerekek a pokol szélén
Ennél is megdöbbentőbb az, amikor egy 12 éves gyerekről kell megállapítaniuk, hogy függő, mivel évek óta használ valamilyen kábítószert.
„A rehabilitációba való felvétel a kábítószerfüggő szempontja, hogy szüksége van-e, bírja-e, akarja-e a terápiát, a másik szempont a miénk. Meg kell vizsgálnunk, hogy beilleszthető-e a közösségbe úgy, hogy ne baromolja szét egy perc alatt azt, amit nagy keservesen, mondjuk 20 hét alatt felépítettek. Egy még nem szocializálódott, 12 éves drogos gyerek bekerülése meg tudja borítani a rendszert. A mérlegelésnél tehát nem csak azt kell figyelnünk, hogy neki szüksége lenne-e rá, hanem azt is, hogy ott van még másik 70 beteg. Ez egy kétoldalú dolog” – magyarázza a főorvos, aki nemcsak az osztály feladataiból veszi ki a részét, hanem az Emberbarát Alapítvány Alkohol-, Drogrehabilitációs Intézetében zajló munkából is.
Az utóbbi másfél-két évben azt vettük észre az alapítványnál, hogy vannak bizonyos térségei az országnak, ahonnan sok, nagyon fiatal kristályos gyerek kerül a rehabilitációra. Behozzák a szülők. Valamennyire deprivált környezetből származnak, de nem arról van szó, hogy a szüleik nem törődnek velük. Bizonyos gyerekek valami miatt nagyobb eséllyel válnak kábítószer-függővé, és pillanatok alatt rászoknak a drogra. A Jászságban nagy probléma ez, de Borsodnak és Heves vármegyének bizonyos részein is”
– teszi hozzá a főorvos és kihangsúlyozza, hogy a drog és az alkohol gyakran kéz a kézben jár.
A kristály egy összefoglaló kifejezés, sok szerre használják és talán még az előállítói sem tudják, mi van abban, amit ennek neveznek. Nem nagyon lehet követni, hogy mit kevernek össze a méreggyártók a gyors meggazdagodás reményében sötét, otthoni laborjukban. A toxikológus szerint még ők maguk sem tudják, igaz, nincs is szükségük rá ahhoz, hogy meg tudják gyógyítani a betegeket. Megfigyelik, milyen tünetei vannak és kezelik őket. A főorvos asszony elmondása szerint a kristályt nem a magasan kvalifikált gyerekek szokták fogyasztani. Vannak olyan szülők, akik becsülettel dolgoznak, nevelnek 2-3-4 gyereket, és van egy olyan gyerekük, aki valami miatt sérülékenyebb, mint a többi. Erre a kisgyerekre pillanatok alatt rátalálnak a dílerek, eladnak nekik valamit, és be tudják rántani a kisgyereket a kábítószeres világba. Amikor észreveszik a szülők, segítségért fordulnak. A felnőttek többsége ugyanis törődik a gyerekeivel.
Van kiút, de keresni kell
„Ha valaki ide bekerül, szeretne segítséget kapni, és vannak olyan elvonási tünetei, akkor pszichiátriára küldjük, onnan át lehet irányítani a rehabilitációra. Amikor lezajlanak az elvonási tünetek, utána jöhet szóba a rehabilitáció. Ugyanakkor azt a 14-15 éves gyereket, aki berúgott, és valahol összeszedik szilveszterkor, nem küldjük pszichiátriára. Nagyon jó, hogy bekerült ide, mert az már önmagában terápiás, hogy körülnéz, és látja, hova vezet ez az út. Sok lehűlt hajléktalannal találkozhat itt, láthat például szétrohadt lábujjakat. Emellett mindig elmondjuk az ilyen gyerekeknek, hogy ezt az utat követik, ott fognak kikötni, ahol a bácsi és nem nagyon hosszú idő múlva. Azért ez szerintem elég visszatartó erő. Az összehányt, összefosott ruháit is visszaadjuk neki, ami viszont kifejezetten sokkoló tud lenni” – mondja.
A terápiák elég változatosak és gyakran egyediek, hiszen nem lehet mindenkinek hasznos ugyanaz, ahogy szerekből is igen sokféle van.
Emellett az emberek személyisége is különböző. Van, akinél a kiscsoportos terápia működik, másnál a nagycsoportos vagy a személyre szabott. Az sem mindegy, hogy egy drogos hol tart a folyamatban, mikor kezdte használni a szert és hány éves. A főorvos szerint a becsületben megőszült idős alkoholistákkal gyakran könnyebb együttműködni, mint a fiatal drogosokkal.
Amikor arról kérdezem, ennyi részeg és bedrogozott beteg mellett a toxikológián szoktak-e koccintani szilveszterkor, Dr. Bozzay Krisztina egyetlen, erőteljes szóval válaszol: nem.
Ha érdeklik a kábítószerek, a hatásuk és a kezelési lehetőségei, a szakember Új drogok, új kihívások, dizájner dorogok és egészségügyi hatások című, interneten elérhető munkájából mindent megtudhat. Még az orosz származású, amerikai kémikus, biokémikus, farmakológus Alexander Shulgin (Sasha) nevét is megismerheti, aki a szintetikus pszichoaktív vegyületek kutatójaként ki is próbálta a dizájnerdrogokat, hogy minél többet megtudhasson a világ ezekről a veszélyes mérgekről.
