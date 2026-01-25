Desszert helyett drogot kínáltak egy debreceni étteremben

Egy nyíregyházi kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás során jutottak el a hatóságok Hajdú-Bihar vármegyébe. A rendőrség szerint a közelmúltban egy debreceni vendéglátóhelyen nemcsak fogyasztottak tiltott szereket, hanem a drog átadására is sor került – írta a Borsonline.hu.

Drogot árultak egy debreceni étteremben

Árulták és fogyasztották is a drogot

A debreceni egység üzemeltetése ugyanahhoz a 35 éves férfihoz köthető, aki a korábban Nyíregyházán bezáratott éttermet is működtette. A Debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási eljárásban január 21-én döntött az üzlet bezárásáról.

A rendőrség azt kéri, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről tud, névtelensége megőrzése mellett jelezze azt a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), vagy a 112-es segélyhívón.

Míg egyesek a pult alól egy étteremben bonyolítják le a piszkos bizniszt, mások saját otthonuk „biztonságából” árusítják a tiltott szereket, félnivalójuk azonban nekik is van. Egy edelényi drogdíler ököllel többször is fejbe ütötte áldozatát, aki panaszt tett az általa árusított kristályra. A férfi az ütések következtében teljesen megvakult az egyik szemére. A bíróság 6 év 5 hónap börtönre ítélte a férfit kábítószer-kereskedelem, garázdaság és súlyos testi sértés miatt.