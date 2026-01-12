Egyre több a rejtély: vérzett a feje Dudás Mikinek, amikor utoljára látták őt

Az ország még mindig keresi a válaszokat Dudás Miki halálára. A 34 éves világbajnok kajakozó és kétgyermekes családapa váratlan tragédiája megrázta a közvéleményt és bár eleinte nem merült fel idegenkezűség gyanúja, azóta sorra bukkannak fel az aggasztó részletek – írta a Bors.

Dudás Miki vérző fejjel ment haza a tragédia előtt

Fotó: Tények

Mint ismert, Dudás Miki holttestére január 5-én találtak rá. A rendőrség először közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet, ám a boncolást követően az ügy büntetőeljárásba fordult át, halált okozó testi sértés gyanúja miatt. Azóta tanúkat hallgatnak ki és most egy különösen nyugtalanító információ került elő.

Dudás Miki halálának körülményeit rejtély övezi

Egy férfi, aki a XVIII. kerületi társasházban dolgozott, ahol Dudás Miki is lakott, azt állítja, hogy

két nappal a sportoló halála előtt sérülten, vérző fejjel látta őt. Amikor rákérdezett, mi történt, az olimpikon állítólag csak annyit mondott, hogy elesett, majd bezárta maga mögött a lakás ajtaját.

Szakértők szerint ez a mozzanat kulcsfontosságú lehet. Egy orvosszakértő úgy véli, ilyen esetekben a sérült ember gyakran ösztönösen hazamegy, nem méri fel sérülései súlyosságát, majd akár segítség nélkül is rosszul lehet. Ha pedig a sérülés nem egyszerű esésből, hanem komolyabb bántalmazásból származik, annak később végzetes következményei is lehetnek.

A Tények információi szerint több környékbeli is megerősítette, hogy Dudás Mikit utoljára sérülten látták. Ez pedig újabb kérdéseket vet fel, mégpedig

hol és hogyan szerezhette a sérüléseit? A nyomozás jelenleg is zajlik, a hatóságok pedig minden részletet alaposan megvizsgálnak.