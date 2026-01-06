Dudás Miki haláláról tett megrázó vallomást Katus Attila

A magyar sportéletet és a celebvilágot is sokként érte Dudás Miki tragikus halála. A mindössze 34 éves világbajnok és olimpiai helyezett kajakozót 2026. január 5-én találták holtan XVIII. kerületi otthonában. A körülmények egyelőre tisztázatlanok, a rendőrségi vizsgálat még folyamatban van. A megható részletek azonban sorra látnak napvilágot. Barátok, sporttársak, celebek emlékeznek meg róla, köztük Csuti, Aurelio és Kammerer Zoltán is – írta a Ripost.

Dudás Miki tragikus hirtelenséggel hunyt el

Fotó: MW

Dudás Miki elfáradt

Most Katus Attila is megszólalt, aki különösen nehéz időszakon megy keresztül, hisz néhány nappal korábban veszítette el édesapját. A gyász mellé újabb fájdalom társult, amikor megtudta, mi történt Dudás Mikivel. A két sportoló a Magyar Média Válogatottban ismerkedett meg, rendszeresen fociztak együtt. Katus Attila szerint voltak jelek, de senki nem gondolta volna, hogy tragédia lehet a vége.

"Nem tudtam felfogni, mi történt vele. Olyan fiatal volt. Egy csapatban edzettünk, sokszor együtt játszottunk. Az utóbbi időben látszott rajta, hogy nincs a legjobb kondiban, pillanatok alatt elfáradt, de senki sem gondolta volna, hogy ekkora baj lehet."

– mondta megrendülten a Borsnak Katus Attila, aki nemcsak az élsportolót, hanem az embert is gyászolja. Elmondása szerint Dudás Miki soha nem volt harsány vagy nagyképű, pedig megtehette volna.

A bajnok már nincs köztünk, de az emléke, a sikerei és az emberi példája örökre velünk marad.