Álhírek kereszttüzében Dudás Miklós tragédiája – már gyanúsítottról beszélnek

A január 5-én elhunyt világbajnok kajakos tragédiája az egész országot megrendítette, most azonban nemcsak a gyász, hanem az álhírek is egyre nagyobb hullámokat vernek Dudás Miklós halála kapcsán – írta a Bors.

Így terjednek az álhírek a közösségi médiában Dudás Miklós halálának ügye kapcsán

Fotó: Facebook

Dudás Miklóst – akit sokan csak Dudás Miki néven ismertek – a XVIII. kerületi otthonában találták holtan. A sportoló párja, Szigligeti Ivett napokig nem érte el őt, végül zárszakértő segítségével jutott be a lakásba, ahol felfoghatatlan látvány fogadta. A kezdeti információk még kizárták az idegenkezűséget, később azonban a hatóságok halált okozó testi sértés gyanúja miatt is nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen.

Ez önmagában is elég volt ahhoz, hogy a közösségi oldalakon és a kommentekben elszabaduljanak a találgatások. Egyesek kész tényként kezelik, hogy Dudás Miklós bűncselekmény áldozata lett, mások régi, családi konfliktusokat is összefüggésbe hoznak az esettel mindenféle bizonyíték nélkül.

A helyzetet tovább súlyosbítják a kattintásvadász kamuhírportálok, amelyek a gyász helyett inkább a szenzációt látják Dudás Miklós halálában. Az egyik ilyen álhír már azt állítja, hogy megvan az első gyanúsított, holott a nyomozás jelenlegi szakaszában még az sem egyértelmű, hogy történt-e idegenkezűség.

Szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. Dr. Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő korábban hangsúlyozta, hogy a halál pontos okának megállapítása rendkívül összetett folyamat és jobb egy megfontolt, alapos vizsgálat, mint elhamarkodott következtetések levonása.

Az biztos, hogy Dudás Miklós halálának körülményei egyelőre nem tisztázottak és a hivatalos rendőrségi tájékoztatás az egyetlen hiteles információforrás.

A pletykák és szenzációhajhász címek viszont napról napra új sebeket tépnek fel nemcsak a közvéleményben, hanem a gyászoló családban és barátokban is. Amíg a nyomozás le nem zárul, érdemes emlékezni arra, hogy Dudás Miklós elsősorban világbajnok sportoló, kétgyermekes édesapa és sokak példaképe volt, nem pedig egy kattintásokért felhasználható név.