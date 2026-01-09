Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új fejlemény a svájci tűzvészben – őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

Ezt látnia kell!

Nagy a baj: hatalmas lyuk tátong a Föld védőpajzsán, drámai a helyzet

Dudás Miklós

Dudás Miklós édesanyja elárulta, hogy mi nehezíti a nyomozást fia halálának ügyében

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gyászoló édesanya újabb részleteket osztott meg a tragédiáról. Dudás Miklós halálának ügyét a rendőrség halált okozó testi sértésként kezeli, ám most kiderült, nincsenek kamerafelvételek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dudás Miklósédesanyakamerafelvételhalált okozó testi sértésDudás Mikibiztonsági kamera

A rendőrség január 6. óta halált okozó testi sértés ügyében nyomoz Dudás Miklós halála kapcsán. A világbajnok kajakozó holttestére január 5-én találták fővárosi lakásában, a hatóság kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta az ügyet. Egy nappal később azonban már büntetőeljárás keretében folytatták a nyomozást, és megállapították, hogy gyilkosság történhetett. 

Nincsenek kamerafelvételek, ez megnehezíti Dudás Miklós halálának felderítését
Nincsenek kamerafelvételek, ez megnehezíti Dudás Miklós halálának felderítését Fotó: TV2

Ez nehezíti Dudás Miklós halálának felderítését

Egy emberöléssel vagy halált okozó testi sértéssel kapcsolatos ügy megoldását nagyban segíthetik a kül- vagy beltéri biztonsági kamerák felvételei. A sportoló édesapjának támadóit korábban szintén a tett helyszínén készült videók alapján sikerült beazonosítani, ezért sokan bíztak benne, hogy Dudás Miklós esetében is hasonló lesz a helyzet. A gyászoló édesanya azonban elárulta, hogy sem fia lakása környékén, sem az épületben, sem az utcán nincsenek felszerelve kamerák, így nincs olyan felvétel, amit a rendőrség felhasználhatna. 

Valóban nincsenek kamerafelvételek 

A Bors munkatársai utánajártak, és bebizonyosodott, hogy a hatóságok tényleg nem támaszkodhatnak a kamerafelvételek segítségére, mivel ilyenek nincsenek.

Egy sorsdöntő bizonyíték azonban – csakúgy, mint a meggyilkolt VV Fanni esetében – ebben az ügyben is előkerülhet: a haláleset idején a helyszínen levő telefonok cellainformációja. Amint a hatóságok megállapítják a halál időpontját, a cellainformációk alapján ki tudják következtetni, hogy Dudás Miklós otthon szerezte a sérüléseit, vagy máshol. Amennyiben az otthonában, akkor a nyomozók ki tudják deríteni: a sérülések, vagy a halál időpontjában tartózkodott-e ott olyan személy – zsebében a telefonjával –, aki később sietve távozott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!