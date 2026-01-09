Dudás Miklós édesanyja elárulta, hogy mi nehezíti a nyomozást fia halálának ügyében

A rendőrség január 6. óta halált okozó testi sértés ügyében nyomoz Dudás Miklós halála kapcsán. A világbajnok kajakozó holttestére január 5-én találták fővárosi lakásában, a hatóság kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta az ügyet. Egy nappal később azonban már büntetőeljárás keretében folytatták a nyomozást, és megállapították, hogy gyilkosság történhetett.

Nincsenek kamerafelvételek, ez megnehezíti Dudás Miklós halálának felderítését Fotó: TV2

Ez nehezíti Dudás Miklós halálának felderítését

Egy emberöléssel vagy halált okozó testi sértéssel kapcsolatos ügy megoldását nagyban segíthetik a kül- vagy beltéri biztonsági kamerák felvételei. A sportoló édesapjának támadóit korábban szintén a tett helyszínén készült videók alapján sikerült beazonosítani, ezért sokan bíztak benne, hogy Dudás Miklós esetében is hasonló lesz a helyzet. A gyászoló édesanya azonban elárulta, hogy sem fia lakása környékén, sem az épületben, sem az utcán nincsenek felszerelve kamerák, így nincs olyan felvétel, amit a rendőrség felhasználhatna.

Valóban nincsenek kamerafelvételek

A Bors munkatársai utánajártak, és bebizonyosodott, hogy a hatóságok tényleg nem támaszkodhatnak a kamerafelvételek segítségére, mivel ilyenek nincsenek.

Egy sorsdöntő bizonyíték azonban – csakúgy, mint a meggyilkolt VV Fanni esetében – ebben az ügyben is előkerülhet: a haláleset idején a helyszínen levő telefonok cellainformációja. Amint a hatóságok megállapítják a halál időpontját, a cellainformációk alapján ki tudják következtetni, hogy Dudás Miklós otthon szerezte a sérüléseit, vagy máshol. Amennyiben az otthonában, akkor a nyomozók ki tudják deríteni: a sérülések, vagy a halál időpontjában tartózkodott-e ott olyan személy – zsebében a telefonjával –, aki később sietve távozott.