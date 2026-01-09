Ez mindent eldöntő bizonyíték lehet Dudás Miklós ügyében

A rendőrség halált okozó testi sértés ügyében nyomoz Dudás Miklós halála kapcsán. Ismert: a sportolót január 5-én holtan találták a lakásában. A rendőrség akkor közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az ügyet, egy nappal később pedig büntetőeljárás keretében folytatták a nyomozást és megállapították, hogy gyilkosság történhetett. Az ország egyik legjobb nyomozója, Kovács Lajos ezredes szerint jelenleg csak a nyomozók tudhatják, hogy mi történt, azt azonban nem zárta ki, hogy később mégis kiderül: Dudás Miklós baleset áldozata lett. A Borsonline.hu az ügy kapcsán kiemelte: egy fontos, döntő bizonyíték ismét előkerülhet az ügyben, csakúgy, mint a meggyilkolt VV Fanni esetében: a haláleset idején a helyszínen levő telefonok cellainformációi.

A cellainformációk döntő fontosságúak lehetnek Dudás Miklós halálának ügyében

Fotó: Pixabay

Így segíthetik a nyomozókat a cellainformációk Dudás Miklós halálának ügyében

Először is érdemes tisztázni, mi is az a cellainformáció? A cellainformáció alapján megállapítható, hogy egy telefon mely adótorony lefedettségi területén (cellájában) található. A pontosság változó lehet: sűrűn lakott, városi területeken, ahol sok adótorony van, a pontosság akár 100 méteres átmérőjű körön belüli is lehet, míg vidéki, gyéren lefedett területeken ez akár több száz méter is lehet. A cellainformációk időbeli és térbeli változását elemezve kirajzolódik a felhasználó mozgása. A bűnüldöző szervek vagy hatóságok megfelelő jogi felhatalmazással lekérhetik a szolgáltatóktól ezeket az adatokat, amelyek perdöntő bizonyítékként szolgálhatnak.

Ha a hatóságok megállapítják a sportoló holttestén levő sérülések keletkezési idejét és a halál időpontját, akkor cellainformációk alapján ki tudják következtetni, hogy Dudás Miklós otthon szerezte a sérüléseit, vagy máshol. Amennyiben az otthonában, akkor a nyomozók ki tudják deríteni: a sérülések, vagy a halál időpontjában ott tartózkodott-e olyan személy - zsebében a telefonjával - az ingatlanban, aki később sietősen távozott.

Novozánszki Fanni meggyilkolása kapcsán is döntő fontosságú bizonyítékot szolgáltattak a cellainformációk. A nőt 2017-ben gyilkolta meg B. László, majd szőnyegbe csavarva a kocsijához vitte a testet és eltüntette azt. A bíróság 2023 májusában 20 évre ítélte a férfit.