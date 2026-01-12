Ez várhat Dudás Miklós gyilkosára – megszólalt a jogász

Január 5-én az egész ország megdöbbent, amikor kiderült, hogy 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, a világbajnok kajakos, kétgyermekes családapa. A sportoló halála óta nemcsak a gyász, hanem a kérdések is sokasodnak és egyre többen kíváncsiak arra, milyen büntetés várhat arra, aki felelős lehet a tragédiáért – írta a Bors.

Dudás Miklós halála megrázta az egész országot

Fotó: TV2

Kezdetben Dudás Miki halálát közigazgatási eljárásban vizsgálták, ám a hatósági boncolás során olyan sérülések kerültek napvilágra, amelyek már büntetőeljárást indokoltak. Ennek nyomán a BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Dudás Miklós halála életfogytiglant is eredményezhet a gyilkosnak

Egy, az ügy kapcsán megszólaló jogász szerint óriási különbség van aközött, hogy az eset halált okozó testi sértésnek vagy emberölésnek minősül.

Le kell szögezni, hogy a két minősítés közti elhatárolás nem elméleti kérdés, hanem nagyon is konkrét jogkövetkezményekkel jár: A halált okozó testi sértés esetén a büntetési tételkeret jellemzően 2–8 év szabadságvesztés. Emberölés esetén a tételkeret 5–15 év, vagyis lényegesen magasabb a büntetési kockázat. Minősített emberölés például előre kiterveltség, vagy nyereségvágyból elkövetett emberölés esetén akár életfogytiglani is kiszabható”

– fogalmazott a szakember.

A szakértők szava dönthet

A nyomozás során kulcsszerepe van az igazságügyi orvosszakértői véleménynek, amely tisztázhatja, hogy Dudás Miklós halála pontosan milyen körülmények között következett be és történt-e idegenkezűség. Amíg ez nem derül ki egyértelműen, a hatóságok óvatosan haladnak tovább.

Egyelőre nincs megnevezett gyanúsított, ám ha az elkövetőt vagy elkövetőket sikerül azonosítani, a jogi következmények rendkívül súlyosak lehetnek.

És bár Dudás Miklós halálának ügye még korántsem ért véget, a következő hetekben újabb fordulatok is jöhetnek. Az ország pedig továbbra is választ vár arra a kérdésre, amely mindenkit foglalkoztat, hogy mi történt valójában a világbajnok sportoló utolsó óráiban?