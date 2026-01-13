Még ezzel is meg kell küzdenie Dudás Miklós gyászoló édesanyjának

Mint arról korábban beszámoltunk, január 5-én találtak rá a 34 éves Dudás Miklós holttestére, budapesti, XVIII. kerületi otthonában. Gyerekei édesanyja, Szigligeti Ivett és a saját édesanyja próbált benyitni hozzá, de nem ment, mert belülről volt bezárva a bejárati ajtaja. Most úgy tűnik, hogy akkor már napok óta halott volt. Több bulvárlap is megírta, hogy a család kutyája őrizte gazdája testét. Hétfőn közigazgatási hatósági eljárás indult az ügyben, de másnap olyan információk birtokába jutottak a nyomozók, ami mindent megváltoztatott. Most halált okozó testi sértés miatt nyomoznak.

Vajon mibe halt bele 34 évesen Dudás Miklós? (Fotó: MW archív)

Dudás Miklós szülei mindent meg akartak adni két gyermeküknek, ezért vágtak bele a pesterzsébeti piaci árusításba. Az első üzlet után idővel még kettőt nyitottak. A család élete azonban gyökeresen megváltozott, amikor egy brutális támadás után a sportoló édesapja kórházba, kómába került. A férfit gyakorlatilag agyonverték.

Ekkor Dudás Miklós vette át a munkát. Hónapokon át hajnalban kelt, hogy édesanyjának és nagyapjának segítsen a piacon.

Dudás Miklós édesanyjának nem maradt segítsége

Minden erőfeszítés ellenére hamar kiderült, hogy három üzlet működtetése már túl nagy teher, ezért az egyiket be kellett zárni. Újra változott a helyzet és nem a jó irányba. Dudás Miklós halála után ugyanis már csak az édesanyja és a nagyapja maradt a boltok mögött. Így egyre inkább kérdésessé vált, hogyan folytatódhat a családi vállalkozás, és egyáltalán van-e még jövője a Bors szerint.

Dudás Miklós családjának zárva vannak az üzletei a pesterzsébeti piacon

Fotó: Bors

Nagyon jó ember volt, többször is találkoztam vele. Rendszeresen járt ide segíteni az édesapja halála után. Mindig közvetlen volt, mindenki kedvelte. Az édesapját is ugyanígy szerettük, sokat volt itt, szerves része volt a piac életének. Nagyon sajnáljuk az egészet. Ez a piac olyan, mint egy nagy család. Ha történik egy ilyen sajnálatos haláleset, az mindenkit megérint. Ugyanez volt az édesapjánál is, most pedig újra ugyanazt a fájdalmat éljük át

