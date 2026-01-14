Gyomorforgató hazugság Dudás Miklós temetéséről: kamufotókkal verik át az embereket

Alig telt el tíz nap azóta, hogy nyilvánosságra került Dudás Miklós halálának híre, de az internet sötétebb bugyraiban máris elképesztő hazugságok kezdtek terjedni. Miközben a család még mindig nem tarthatta meg a végső búcsút a folyamatban lévő nyomozás miatt, egyes oldalak temetésről szóló posztokkal és hamis képekkel próbálnak kattintásokat gyűjteni – írta a Bors.

Dudás Miklós nem létező temetéséről ilyen álfotók árasztották el az internetet

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az olimpikon halálának körülményeit, az ügyet halált okozó testi sértésként kezelik. Ez azt is jelenti, hogy Dudás Miklós temetésére még nem kerülhetett sor, bármennyire is szeretné a család és a barátok végre elbúcsúztatni őt.

Dudás Miklós nem létező temetéséről kamuképek terjengenek

Gyanús fotók lepték el a Facebookot, amelyek azt sugallták, hogy már megtörtént a temetés. A képek első pillantásra akár hihetőnek is tűnhetnek, ám közelebbről megnézve egyértelmű, hogy mesterséges intelligenciával generált fotókról van szó.

A történet itt még nem ért véget! Az egyik posztban Dudás Miklós nagyapját is belekeverték az átverésbe, azt állítva, hogy ő látható az egyik képen. Ez azonban teljes képtelenség.

Korábbi televíziós felvételek alapján egyértelműen azonosítható, hogy nem ő szerepel a hamis fotón, ráadásul a képeken különböző koporsók és eltérő díszítések is feltűnnek, ami végképp lebuktatja a csalást.

Felháborodtak az emberek

A közösségi oldalak kommentelői sem hagyták szó nélkül a történteket. Sokan kiálltak Dudás Miklós párja, Szigligeti Ivett és a gyerekek mellett, akik számára így is feldolgozhatatlan a veszteség.

Szégyelljék magukat, hogy ilyen fájdalmas esetből húznak hasznot. Hagyják már békében gyászolni a családot. Ők olyan fájdalmat éreznek, ami semmihez sem hasonlít, főleg az édesanyja. Azt kívánom próbálják túlélni ezt az időszakot, különösen Miki pici gyerekei miatt”

– fakadt ki egy hozzászóló.

Mások ennél is keményebben fogalmaztak és kegyeletsértésről, szégyenteljes haszonszerzésről beszéltek. Többen azt is felvetették, hogyan lehetséges, hogy az ilyen tartalmak büntetlenül terjedhetnek a közösségi médiában.