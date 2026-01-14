Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami történik a Közel-Keleten! Trump 24 órán belül kirobbanthatja a háborút – a britek reagáltak

Olvasta?

Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

Dudás Miklós

Gyomorforgató hazugság Dudás Miklós temetéséről: kamufotókkal verik át az embereket

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Még el sem búcsúzhattak a kajakozótól, de már temetésről szóló álhírekkel árasztották el a közösségi oldalak egy részét, ráadásul manipulált képekkel és egészen megdöbbentő állításokkal. Dudás Miklós halálával kattintásvadászok élnek vissza.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dudás Miklóstemetéskattintásvadásznyomozásálhírkamu

Alig telt el tíz nap azóta, hogy nyilvánosságra került Dudás Miklós halálának híre, de az internet sötétebb bugyraiban máris elképesztő hazugságok kezdtek terjedni. Miközben a család még mindig nem tarthatta meg a végső búcsút a folyamatban lévő nyomozás miatt, egyes oldalak temetésről szóló posztokkal és hamis képekkel próbálnak kattintásokat gyűjteni – írta a Bors.

Dudás Miklós nem létező temetéséről ilyen álfotók árasztották el az internetet
Dudás Miklós nem létező temetéséről ilyen álfotók árasztották el az internetet
Fotó: Facebook

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az olimpikon halálának körülményeit, az ügyet halált okozó testi sértésként kezelik. Ez azt is jelenti, hogy Dudás Miklós temetésére még nem kerülhetett sor, bármennyire is szeretné a család és a barátok végre elbúcsúztatni őt.

Dudás Miklós nem létező temetéséről kamuképek terjengenek

Gyanús fotók lepték el a Facebookot, amelyek azt sugallták, hogy már megtörtént a temetés. A képek első pillantásra akár hihetőnek is tűnhetnek, ám közelebbről megnézve egyértelmű, hogy mesterséges intelligenciával generált fotókról van szó.

A történet itt még nem ért véget! Az egyik posztban Dudás Miklós nagyapját is belekeverték az átverésbe, azt állítva, hogy ő látható az egyik képen. Ez azonban teljes képtelenség.

Korábbi televíziós felvételek alapján egyértelműen azonosítható, hogy nem ő szerepel a hamis fotón, ráadásul a képeken különböző koporsók és eltérő díszítések is feltűnnek, ami végképp lebuktatja a csalást.

Felháborodtak az emberek

A közösségi oldalak kommentelői sem hagyták szó nélkül a történteket. Sokan kiálltak Dudás Miklós párja, Szigligeti Ivett és a gyerekek mellett, akik számára így is feldolgozhatatlan a veszteség.

Szégyelljék magukat, hogy ilyen fájdalmas esetből húznak hasznot. Hagyják már békében gyászolni a családot. Ők olyan fájdalmat éreznek, ami semmihez sem hasonlít, főleg az édesanyja. Azt kívánom próbálják túlélni ezt az időszakot, különösen Miki pici gyerekei miatt”

– fakadt ki egy hozzászóló.

Mások ennél is keményebben fogalmaztak és kegyeletsértésről, szégyenteljes haszonszerzésről beszéltek. Többen azt is felvetették, hogyan lehetséges, hogy az ilyen tartalmak büntetlenül terjedhetnek a közösségi médiában.

A tragédia különösen fájó pontja, hogy Dudás Miklós gyerekei még fel sem fogják igazán, mi történt. Éppen ezért sokak szerint minden egyes hazug poszt és manipulált kép újabb sebet ejt a családon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!