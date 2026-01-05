Sokkos állapotban kiabált Ivett, amikor rátalált Dudás Miklósra

Napközben érkezett a sokkoló hír: meghalt Dudás Miklós. A 34 éves korábbi sportolót, aki nemrég a Sztárbox ringjében is feltűnt, a saját otthonában érte a halál. Párjával, Szigligeti Ivettel két közös gyereket neveltek. Bár kapcsolatuk az elmúlt időszakban nem volt problémamentes, mindig egymás felé fordultak. Mindkettejüknek a gyerekeik voltak a legfontosabbak - írja a Blikk.

Ivett sokkos állapotban kiabált, amikor rátalált szerelmére, Dudás Miklósra

Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Kikelt magából Dudás Miklós gyerekeinek édesanyja

Senki nem számított a tragédiára: a volt sportoló váratlanul, tragikusan fiatalon távozott az élők sorából. A környéken lakók felfigyeltek a XVIII. kerületi ház második emelti lakása felől érkező zajokra. Egy szomszéd a bulvárlapnak beszélt arról, mi történt. Azt mondta, nem sokkal 12 óra után hangos zaj hallatszott a lakásból, ahol Szigligeti Ivett és egy másik nő is megjelent. A beszámoló szerint nehezen tudtak bejutni, segítséget hívtak a zárfeltöréshez.

Ivett sokkos állapotban, kiabálva szólongatta szerelmét, amikor szembesült azzal, hogy Dudás Miklós meghalt.

Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-Főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását”

– áll a rendőrség közleményében ez ügyben.

Még nem tudni, hogy mi okozta Dudás Miklós halálát.

