Sokkos állapotban kiabált Ivett, amikor rátalált Dudás Miklósra

Saját otthonában talált rá párja, Szigligeti Ivett az egykori világbajnok kajakozó holttestére. Dudás Miklós halála érthetően rendkívül megviselte a kétgyermekes édesanyát: a Blikknek nyilatkozó szomszédjuk szerint a modell sokkos állapotba került.
dudás miklóssztárboxaurelioszigligeti ivettmeghaltszomszédholttestkajakoscelebhalál

Napközben érkezett a sokkoló hír: meghalt Dudás Miklós. A 34 éves korábbi sportolót, aki nemrég a Sztárbox ringjében is feltűnt, a saját otthonában érte a halál. Párjával, Szigligeti Ivettel két közös gyereket neveltek. Bár kapcsolatuk az elmúlt időszakban nem volt problémamentes, mindig egymás felé fordultak. Mindkettejüknek a gyerekeik voltak a legfontosabbak - írja a Blikk.

Ivett sokkos állapotban kiabált, amikor rátalált szerelmére, Dudás Miklósra
Ivett sokkos állapotban kiabált, amikor rátalált szerelmére, Dudás Miklósra
Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Kikelt magából Dudás Miklós gyerekeinek édesanyja

Senki nem számított a tragédiára: a volt sportoló váratlanul, tragikusan fiatalon távozott az élők sorából. A környéken lakók felfigyeltek a XVIII. kerületi ház második emelti lakása felől érkező zajokra. Egy szomszéd a bulvárlapnak beszélt arról, mi történt. Azt mondta, nem sokkal 12 óra után hangos zaj hallatszott a lakásból, ahol Szigligeti Ivett és egy másik nő is megjelent. A beszámoló szerint nehezen tudtak bejutni, segítséget hívtak a zárfeltöréshez. 

Ivett sokkos állapotban, kiabálva szólongatta szerelmét, amikor szembesült azzal, hogy Dudás Miklós meghalt.

Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-Főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását”

 – áll a rendőrség közleményében ez ügyben.

Még nem tudni, hogy mi okozta Dudás Miklós halálát. 

Ha ide kattint, megtudhatja, hogyan reagált jóbarátja halálhírére Aurelio!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

