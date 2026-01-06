Erdei Zsolt szívszorító dolgot mondott Dudás Miklósról

– Szerettük nagyon, jószívű, jó kiállású srác volt, a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben ismertem meg 2014-ben, nem bírta az éhezést kint szegénykém, gyorsan kiesett a versenyből, hiszen annyit evett, mint egy vasággyal együtt 50 kilós lány, ami neki édeskevés volt. Ezután többször összefutottunk rendezvényeken, vagy tévés műsorok által, mindig jó kapcsolatunk volt. Az apukája halála kapcsán sokat beszélgettünk, próbáltam őt ebben lelkileg támogatni! – árulta el a Blikknek Madár Dudás Miklós halála kapcsán.

Erdei Zsolt a nehéz időkben is Dudás Miklós mellett állt Fotó: Zsolnai Péter/Blikk

Mindenkit megviselt Dudás Miklós halála

Az egykori profi ökölvívó a Sztárboxban való ringbe lépése előtt is próbálta jó tanácsokkal ellátni Mikit. Például felhívta a figyelmét, hogy törődnie kéne kicsit a súlyával, mert legalább húsz kiló feleslege volt.

Túl fiatal volt ahhoz, hogy itt hagyja ezt a világot! Egy életerős sportoló hogy a fenébe halhat meg így, itt hagyva két kisgyereket? Eszembe jut a szintén kajakos Kolonics Gyuri is, bár ott szívprobléma állt fent, és idősebb volt. Ez viszont nagyon váratlan volt. Nem tudunk napirendre térni fölötte, mindenkit megrázott, aki ismerte, sőt, szerintem azokat is, akik nem ismerték”

– nyilatkozta a Blikknek Erdei Zsolt.