Így reagált Aurelio jóbarátja, Dudás Miklós halálhírére

Dudás Miklós mai halála sokkolta a hazai sport- és celebvilágot. A 34 éves egykori élsportolót édesanyja, két gyermeke és felesége, Szigligeti Ivett gyászolja. A tragédia jó barátját, Aurelio is mélyen megrendítette, aki a hír hallatán teljesen összetört - írta meg a Bors.

Dudás Miklós halálhíre sokkolta az országot (Fotó: Tumbász Hédi)

Aurelio mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy meghalt Dudás Miklós. A valóságshow-szereplő és az egykori világbajnok kajakozó hosszú évek óta közeli barátok voltak. Aurelio a tragikus hírről a Borstól értesült, a történtek súlya pedig annyira lesújtotta, hogy percekig meg sem tudott szólalni.

Nem tudom felfogni, hogy elment a barátom. Nemrég még beszeltünk telefonon, hogy történhetett ez. Végig szurkoltam neki a bokszmeccsein. Sajnos nem tudtam személyesen elmenni, hogy lássam, ahogy bokszol, de mindig tudattam vele, hogy mellette vagyunk"

– közölte a celeb.

Aurelio összetörve gyászolja Dudás Mikit (Fotó: TV2)

Annyiszor hívott, de mindig rossz volt az időzítés, sosem tudtam felvenni. Annyiszor beszéltük, hogy találkozzunk, de nem lett belőle semmi. Elképesztően bánom. Nagyon meg kell becsülnünk az életünket. Szörnyű, hogy sorra történnek meg a tragédiák. Két gyönyörű gyermeket és egy feleséget hagyott hátra”

– mondta megtörten.

A TV2 sztárja kijelentette, hogy Dudás Miklós családja mindenben számíthat rá: